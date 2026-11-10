Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили примет участие в «Парижском форуме мира», в рамках которого проходит саммит, посвященный вопросам детей.

Информацию распространяет Министерство иностранных дел.

По данным ведомства, в рамках мероприятия Мака Бочоришвили также будет присутствовать на официальном приеме, устроенном президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.