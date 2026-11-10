В Конституционном суде возобновилось рассмотрение иска о запрете пяти оппозиционных партий
Конституционном суде возобновилось рассмотрение иска депутатов «Грузинской мечты» о запрете пяти оппозиционных партий.
Рассмотрение иска депутатов в части дачи объяснений завершено, и с сегодняшнего дня Конституционный суд переходит к этапу вопросов.
Как разъяснил председатель Конституционного суда Реваз Надарая, сначала вопросы суд задаст истцам, а затем — ответчикам.
Заседания, связанные с иском, на текущей неделе запланированы также 11, 12 и 13 ноября.
Для справки, рассмотрение иска в Конституционном суде началось 21 октября. Дело рассматривает пленум Конституционного суда в составе семи судей. Иск, представленный в Конституционный суд, подписали 88 депутатов парламента. На основании этого иска перед судом стоит вопрос о признании неконституционными следующих пяти политических объединений: «Единство — Национальное движение»; «Коалиция за перемены — Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа»; «Сильная Грузия — Лело, для народа, для свободы!»; «Партия федералистов» и партия «Гахария за Грузию». К конституционному иску прилагается заключение временной следственной комиссии, созданной в парламенте XI созыва.
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