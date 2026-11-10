Народный защитник начал изучение вопросов, указанных в публичном заявлении Ираклия Гарибашвили
По их данным, Народный защитник обратится в соответствующие следственные ведомства с целью получения информации о начале расследования и предпринятых мерах реагирования по фактам предполагаемого давления, шантажа и принуждения, описанным в заявлении.
«Народный защитник в рамках своих полномочий также изучит другие факты предполагаемого нарушения прав, указанные в публичном заявлении, в том числе правовые основания закрытия судебного заседания, вопросы, связанные с представлением доказательств стороной защиты и доступом к материалам дела», — отмечается в информации.
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