Народный защитник начал изучение вопросов, указанных в публичном заявлении Ираклия Гарибашвили

Народный защитник Грузии начал изучение вопросов, указанных в публичном заявлении бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Информацию распространяет аппарат Народного защитника.

По их данным, Народный защитник обратится в соответствующие следственные ведомства с целью получения информации о начале расследования и предпринятых мерах реагирования по фактам предполагаемого давления, шантажа и принуждения, описанным в заявлении.

«Народный защитник в рамках своих полномочий также изучит другие факты предполагаемого нарушения прав, указанные в публичном заявлении, в том числе правовые основания закрытия судебного заседания, вопросы, связанные с представлением доказательств стороной защиты и доступом к материалам дела», — отмечается в информации.