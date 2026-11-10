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Грузия Online
Политика

Каладзе: Мы готовы начать с нового листа отношения с ЕС, но крупные страны не должны использовать нас для достижения своих интересов

“Власти Грузии неоднократно заявляли о готовности к сотрудничеству с Евросоюзом, углублению отношений и началу нового этапа взаимоотношений, однако не в ущерб собственным интересам и не для того, чтобы крупные страны использовали Грузию для продвижения своих интересов”, – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, отношения должны быть взаимными, и в них не должно быть места приказам.

«Наш ответ очень прост. Власти Грузии неоднократно заявляли о готовности к сотрудничеству, углублению отношений и началу нового этапа взаимоотношений, но не так, чтобы ущемлялись наши интересы и крупные страны использовали нас для продвижения собственных интересов. Так не получится. Партнёрство и дружба должны быть взаимными, а не строиться на высокомерном отношении и отдаче приказов. Зачем нам нужна Европа? Какова была главная задача и цель? Конечно же, свобода.

Они продолжают выстраивать отношения по тем же методам, в том числе отдавая указания. Если ты изначально знаешь, что какой-либо шаг нанесёт ущерб твоей стране и создаст для неё проблемы, то, если ты разумный руководитель, защищающий интересы своей страны и заботящийся о своём народе, разумеется, не должен делать этот шаг. Я имею в виду, например, присоединение к санкциям», — заявил Каха Каладзе.

По его словам, общество хорошо видит отношение европейских высокопоставленных чиновников и способно дать ему правильную оценку.

«Мы ведь знали и знаем, что присоединение к санкциям нанесёт ущерб нашей экономике, а также простым людям, которые трудятся, работают и вносят свой вклад в экономическое развитие. Зачем делать шаг, который вредит интересам твоей страны? Нам запрещают, говорят, угрожают, шантажируют, заявляя, что мы не должны этого делать, спрашивают, почему мы приняли такое решение, а затем сами поступают точно так же. Думаю, общество вполне способно самостоятельно оценить эти вопросы. Особенно решения, которые принимают высокопоставленные европейские чиновники», — отметил мэр Тбилиси.

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