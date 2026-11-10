Каладзе: Мы готовы начать с нового листа отношения с ЕС, но крупные страны не должны использовать нас для достижения своих интересов

“Власти Грузии неоднократно заявляли о готовности к сотрудничеству с Евросоюзом, углублению отношений и началу нового этапа взаимоотношений, однако не в ущерб собственным интересам и не для того, чтобы крупные страны использовали Грузию для продвижения своих интересов”, – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, отношения должны быть взаимными, и в них не должно быть места приказам.

«Наш ответ очень прост. Власти Грузии неоднократно заявляли о готовности к сотрудничеству, углублению отношений и началу нового этапа взаимоотношений, но не так, чтобы ущемлялись наши интересы и крупные страны использовали нас для продвижения собственных интересов. Так не получится. Партнёрство и дружба должны быть взаимными, а не строиться на высокомерном отношении и отдаче приказов. Зачем нам нужна Европа? Какова была главная задача и цель? Конечно же, свобода.