Кобахидзе: Глубоко скорблю в связи с кончиной Немо Бурчуладзе, наше общество потеряло выдающегося представителя национального движения
«Глубоко скорблю в связи с кончиной Немо Бурчуладзе. Наше общество потеряло выдающегося представителя национального движения, подписанта Акта о восстановлении независимости Грузии и истинного патриота. Выражаю искренние соболезнования и поддержку его семье и близким», — отметил премьер-министр.
Заместитель председателя Верховного Совета Республики Грузия Немо Бурчуладзе скончался в возрасте 80 лет.
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