Кобахидзе: Глубоко скорблю в связи с кончиной Немо Бурчуладзе, наше общество потеряло выдающегося представителя национального движения

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выражает глубокую скорбь в связи с кончиной Немо Бурчуладзе. Глава правительства выражает искренние соболезнования и поддержку его семье и близким.

«Глубоко скорблю в связи с кончиной Немо Бурчуладзе. Наше общество потеряло выдающегося представителя национального движения, подписанта Акта о восстановлении независимости Грузии и истинного патриота. Выражаю искренние соболезнования и поддержку его семье и близким», — отметил премьер-министр. Заместитель председателя Верховного Совета Республики Грузия Немо Бурчуладзе скончался в возрасте 80 лет.