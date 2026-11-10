Сиоридзе: Фактов, подтверждающих неконституционность оппозиционных партий, не существует
По разъяснению Сиоридзе, иск, представленный «Грузинской мечтой» в Конституционный суд о запрете оппозиционных партий, не приводит никаких правовых аргументов.
«У любого, кто имеет хотя бы небольшое юридическое образование и знаком с делом, не возникнет ни малейшего сомнения касательно того, что в этом процессе может быть что-то правовое. Общество и само увидело, где правда и аргументы. За время последних процессов сошла завеса и стало понятно, что у «Грузинской мечты» в иске не приведены факты и не существует правовых оснований, которые оправдали бы запрет партий. Процесс от начала и до конца искусственный — не существует фактов, подтверждающих неконституционность партий! Общество, в том числе даже сторонники «Грузинской мечты», увидели, что цель Бидзины Иванишвили — исчезновение оппозиции в стране.
В мире не было прецедента того, чтобы все оппозиционные партии отменяли одним махом. В Грузии идет заключительная фаза конституционного переворота, где должна оформиться диктатура.
Гражданин же окажется в положении, когда выборы станут лишь формальностью, и придя на выборы, встретит там только «Грузинскую мечту» и несколько её партий-сателлитов», — заявил Георгий Сиоридзе.
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