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Политика

Пленум Конституционного суда частично удовлетворил ходатайство «Лело» об исследовании доказательств на заседании

Пленум Конституционного суда лишь частично удовлетворил ходатайство «Лело — Сильной Грузии» об исследовании на заседании доказательств.

С соответствующим решением стороны ознакомил председатель Конституционного суда Реваз Надарая.

«Частично удовлетворить ходатайство стороны ответчика, политического объединения граждан «Лело — Сильная Грузия». Требование в части демонстрации на судебном процессе всех без исключения интернет-ссылок, указанных в конституционном иске, не удовлетворять. Суд также не будет проводить исследование на заседании по делу по существу общеизвестных фактов, предусмотренных статьей 31 регламента Конституционного суда, а также судебных актов, вступивших в законную силу. В ходе рассмотрения дела суд будет рассматривать релевантность отдельных указанных в иске доказательств в случае их спорности как по обоснованному ходатайству стороны, так и по собственной инициативе. Определение является окончательным и не подлежит пересмотру или обжалованию. Пленум единогласен при принятии этого определения», — заявил Реваз Надарая.

Для справки, «Лело — Сильная Грузия» требовала проведения этапа исследования доказательств в процессе рассмотрения иска депутатов «Грузинской мечты» о запрете пяти оппозиционных партий в Конституционном суде.

Соответствующее ходатайство выдвинул представитель стороны ответчика Леван Самушия, однако с ним согласились и представители других оппозиционных партий.

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