Папуашвили: Со стороны Китая никогда не было такого отношения, какое мы видим из Брюсселя
Несмотря на разницу в географических размерах, экономических размерах и политическом влиянии, со стороны Китая никогда не было такого отношения, какое мы видим из Брюсселя — отношения между Китаем и Грузией образцовые, — об этом председатель парламента Шалва Папуашвили заявил журналистам в Праге.
«Первый визит вице-президента Китая в Грузию — это подтверждение того, что Грузия идет вперед и становится сильнее. Это именно результат политики «Грузинской мечты» и нашего правительства, что Грузия занимает сильные позиции как в регионе, так и в отношениях с глобальными партнерами. В этом плане это как раз подтверждение нашей успешной политики. С другой стороны, это показывает особое партнерское отношение Китая к другим странам.
Мы видим, что, несмотря на разницу в географических размерах, экономических размерах и политическом влиянии, со стороны Китая никогда не было такого отношения, какое мы видим из Брюсселя.
Мы видим отношения, основанные на принципах равенства и партнерства, в отличие от Брюсселя, который пытается всегда высокомерно, с поучениями и путем представления Грузии и грузинского народа как нечто измельчавшее, словно мы чем-то хуже других, навязать нам различные политические решения. В случае Китая мы видим политическое сотрудничество, которое особенно опирается на принцип равенства и взаимного уважения», — заявил Папуашвили.
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