Папуашвили – Брюссель пытается заблокировать наши двусторонние отношения с государствами-членами

«В Чехии мы провели встречи с председателем парламента, председателем комитета по иностранным делам и членами правительства, в том числе с первым вице-премьером и министром обороны. Прежде всего, на всех встречах речь шла о двусторонних отношениях, поскольку мы видим, что Брюссель пытается заблокировать двусторонние отношения Грузии со странами — членами Евросоюза. Из различных источников к нам поступает информация о том, что из Брюсселя в столицы стран направляются прямые указания не проводить встречи с различными грузинскими делегациями. К счастью, в Евросоюзе всё ещё много настоящих европейцев, которые не разделяют подобный советский подход Брюсселя. Поэтому сегодня для нас главное и наиболее ценное — не допустить, чтобы наши двусторонние отношения со странами — членами Евросоюза пострадали из-за этой антигрузинской политики Брюсселя.

Прискорбно, что Брюссель пытается нанести ущерб Грузии и грузинскому народу из-за того, что в 2024 году поддержал коллективное «Нацдвижение» и хотел вернуть его к власти, однако оно потерпело поражение на выборах, которые сам Брюссель объявил референдумом. То, что мы наблюдаем на протяжении двух лет, — это месть грузинскому народу и Грузии с целью привести коллективное «Нацдвижение» к власти недемократическими методами, в обход избирательного процесса. Поэтому сегодня наша задача на фоне этой вредоносной политики Брюсселя в отношении Грузии — не потерять двусторонние отношения, а, напротив, ещё больше укрепить их с нашими партнёрами», — отметил Папуашвили.

По заявлению Папуашвили, Грузия, являясь одним из важных звеньев “Среднего коридора”, играет значительную роль в обеспечении экономической и энергетической безопасности ряда стран — членов Евросоюза, в том числе Чехии.

«Чехия получает 40% импортируемой ею сырой нефти из Азербайджана через территорию Грузии. Совсем недавно между Чехией и Азербайджаном было подписано соглашение о поставках газа, в рамках которого газ будет поступать в Чехию через “Средний коридор” и территорию Грузии. Поэтому важно, чтобы наши двусторонние отношения были максимально тесными и дружественными. Мы демонстрируем всем, что являемся надёжными партнёрами. В этом отношении мы рады, что у нас сложились соответствующие партнёрские отношения и с Чехией.

На фоне состоявшихся встреч важно также парламентское сотрудничество. Я пригласил своего коллегу посетить Грузию и надеюсь, что председатель парламента Чехии в ближайшее время приедет в нашу страну, чтобы мы могли продолжить наш диалог уже в Грузии. Настрой на сотрудничество очень позитивный как в парламенте, так и на уровне правительства. Мы увидели полную готовность и открытость к развитию двусторонних отношений и экономического сотрудничества. Мы постараемся ещё больше укрепить двусторонние связи. Поскольку они видят, что Брюсселю не удаётся нанести нам ущерб и его оценки и заявления уже утратили актуальность, теперь он пытается навредить нашим двусторонним отношениям со странами — членами Евросоюза. Поразительно, когда мы сталкиваемся с подобными вредоносными действиями. Как может так поступать организация, которая позиционировалась как проект мира и была создана ради мира, диалога и сотрудничества, а сегодня пытается нанести ущерб стране-кандидату из-за того, что ей не удалось привести коллективное «Нацдвижение» к власти на выборах?», — заявил Шалва Папуашвили.