Кавелашвили примет участие в Конференции ООН по изменению климата в Анталье

Президент Грузии Михаил Кавелашвили 10 ноября отправится в Турцию, в город Анталья, где примет участие в конференции ООН по изменению климата 2026 года (COP31).

11 ноября президент Грузии выступит с речью перед участниками конференции и мировыми лидерами.

Вместе с Михаилом Кавелашвили в конференции по изменению климата примут участие министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили и заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.