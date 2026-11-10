Кавелашвили примет участие в Конференции ООН по изменению климата в Анталье
Президент Грузии Михаил Кавелашвили 10 ноября отправится в Турцию, в город Анталья, где примет участие в конференции ООН по изменению климата 2026 года (COP31).
11 ноября президент Грузии выступит с речью перед участниками конференции и мировыми лидерами.
Вместе с Михаилом Кавелашвили в конференции по изменению климата примут участие министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили и заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.
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