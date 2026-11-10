Аресту не будут подлежать оплачиваемый отпуск по беременности и родам, и денежная помощь по уходу за ребенком
Парламент Грузии 72 голосами против одного принял в третьем чтении поправку в закон «Об исполнительном производстве».
Законопроект на пленарном заседании представил заместитель председателя Комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Савалан Мирзоев.
Согласно поправке, аресту не подлежат денежная помощь в определенном правительством Грузии размере, выдаваемая из государственного бюджета за период оплачиваемого отпуска по беременности и родам, а также за период оплачиваемого отпуска в связи с уходом за ребенком и усыновлением новорожденного.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Бочоришвили: Наша общая ответственность — сделать так, чтобы для будущих поколений мир стал реальностью
“Для меня большая честь участвовать от имени Грузии в Парижском форуме мира. Я представляю страну, которой в сложных геополитических условиях…
Министр образования отправился с рабочим визитом в КНР
Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе с рабочим визитом отправился в Китайскую Народную Республику. По информации министерства…
«Гахария за Грузию» не поддержит законопроекты «О деятельности коммерческих банков» и «О деятельности микробанков»
Парламентская фракция «Гахария за Грузию» не поддержит законопроекты «О деятельности коммерческих банков» и «О деятельности микробанков». Об этом на…
Папуашвили считает, что оппозиция напрасно тратит время в Конституционном суде
»Грузинское общество убедилось в том, что партии не смогли представить в Конституционном суде ни одного аргумента, опровергающего обвинения и…
Пленум Конституционного суда частично удовлетворил ходатайство «Лело» об исследовании доказательств на заседании
Пленум Конституционного суда лишь частично удовлетворил ходатайство «Лело — Сильной Грузии» об исследовании на заседании доказательств. С…
Папуашвили – Брюссель пытается заблокировать наши двусторонние отношения с государствами-членами
“Брюссель пытается заблокировать двусторонние отношения Грузии со странами — членами Евросоюза. К нам поступает информация о том, что даются указания…