Аресту не будут подлежать оплачиваемый отпуск по беременности и родам, и денежная помощь по уходу за ребенком

Парламент Грузии 72 голосами против одного принял в третьем чтении поправку в закон «Об исполнительном производстве».

Законопроект на пленарном заседании представил заместитель председателя Комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Савалан Мирзоев.

Согласно поправке, аресту не подлежат денежная помощь в определенном правительством Грузии размере, выдаваемая из государственного бюджета за период оплачиваемого отпуска по беременности и родам, а также за период оплачиваемого отпуска в связи с уходом за ребенком и усыновлением новорожденного.