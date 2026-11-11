«Сакстат» кардинально пересчитал миграционное сальдо Грузии за 2015–2024 годы

В результате перерасчета демографических данных Национальной службой статистики Грузии (Сакстат) оценка миграционного сальдо за 2015–2024 годы претерпела кардинальные изменения. Согласно прежним данным, за указанное десятилетие число покинувших Грузию превышало число въехавших в страну на 13 252 человека. Однако, по обновленной статистике, ситуация противоположная: число иммигрантов превысило число эмигрантов на 212 700 человек.

В статистике миграции как эмигранты, так и иммигранты могут быть гражданами как Грузии, так и иностранных государств. Соответственно, положительное миграционное сальдо может быть сбалансировано за счет притока граждан иностранных государств.

Динамика миграционных показателей по годам

2015–2019 годы: До перерасчета за данный период ежегодно фиксировалось отрицательное миграционное сальдо. По обновленным же данным, сальдо миграции в эти годы было ежегодно положительным, хотя и характеризовалось сравнительно небольшими показателями.

2020–2021 годы (период пандемии): Пандемия оказала существенное влияние на миграционные процессы. Как до, так и после перерасчета, в 2020 году миграционное сальдо оставалось положительным, а в 2021 году — отрицательным.

2022–2024 годы: По обновленным данным, в этот период отмечена особо высокая миграционная активность. В 2022 году положительное сальдо достигло 89 000 человек (положительный показатель фиксировался и по старым данным, что связывалось с увеличением притока иностранных граждан после начала полномасштабных военных действий в Украине).

2023 год: По данным до перерасчета, в 2023 году зафиксировано наибольшее отрицательное миграционное сальдо за десятилетие (–39 207 человек). По обновленной же статистике, сальдо 2023 года стало положительным и составило +54 817 человек.

Положительное миграционное сальдо, зафиксированное в 2022–2024 годах, составляет около 86% от суммарного положительного сальдо за весь период 2015–2024 годов.