Кавелашвили и Мирзиёев обсудили развитие стратегического партнёрства Грузии и Узбекистана

Грузинский президент Михаил Кавелашвили встретился с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Как сообщает пресс-служба Кавелашвили, встреча состоялась в Анталье.

Стороны обсудили основные направления стратегического партнёрства Грузии и Узбекистана, а также вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортной, образовательной и культурной сферах.

«Речь шла о расширении торговых отношений между странами, привлечении узбекских инвестиций и сотрудничестве в сфере туризма. Стороны также обсудили развитие Среднего коридора и возможности грузовых перевозок из Центральной Азии в Европу через порты Грузии. Михаил Кавелашвили поблагодарил президента Узбекистана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также политики непризнания. Стороны также рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках международных организаций», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, Кавелашвили и Мирзиёев уже проводили переговоры в Тбилиси 2 июля 2026 года, когда президент Узбекистана приезжал в Грузию с государственным визитом. Тогда же он пригласил Кавелашвили посетить Узбекистан. Мирзиёев отметил, что это первый государственный визит президента Узбекистана в Грузию за последние 23 года. Предыдущий визит в страну был в октябре 2003 года, когда её возглавлял Эдуард Шеварднадзе.