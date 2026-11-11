Кавелашвили и Мирзиёев обсудили развитие стратегического партнёрства Грузии и Узбекистана
Грузинский президент Михаил Кавелашвили встретился с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Как сообщает пресс-служба Кавелашвили, встреча состоялась в Анталье.
Стороны обсудили основные направления стратегического партнёрства Грузии и Узбекистана, а также вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортной, образовательной и культурной сферах.
«Речь шла о расширении торговых отношений между странами, привлечении узбекских инвестиций и сотрудничестве в сфере туризма. Стороны также обсудили развитие Среднего коридора и возможности грузовых перевозок из Центральной Азии в Европу через порты Грузии. Михаил Кавелашвили поблагодарил президента Узбекистана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также политики непризнания. Стороны также рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках международных организаций», — говорится в пресс-релизе.
Напомним, Кавелашвили и Мирзиёев уже проводили переговоры в Тбилиси 2 июля 2026 года, когда президент Узбекистана приезжал в Грузию с государственным визитом. Тогда же он пригласил Кавелашвили посетить Узбекистан. Мирзиёев отметил, что это первый государственный визит президента Узбекистана в Грузию за последние 23 года. Предыдущий визит в страну был в октябре 2003 года, когда её возглавлял Эдуард Шеварднадзе.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Гварамия: Уже несколько недель я смотрю в глаза бесстыдству и некомпетентности
Я не могу и не собираюсь терпеть переход на личные темы, будь то упоминание Муртаза [Зоделава] или что-либо другое, — заявил один из лидеров…
Омбудсмен рекомендует генпрокурору и главе СГБ вернуть Хабеишвили его телефон
Народный защитник Грузии обратился с рекомендацией к генеральному прокурору и руководителю Службы государственной безопасности с призывом обеспечить…
Стипендия для магистрантов в Тбилиси увеличена до 1 000 лари — начался прием заявок
С целью финансового поощрения успешных магистрантов, зарегистрированных в Тбилиси, начинается прием заявок. Каждый студент с наилучшей академической…
«Сакстат» кардинально пересчитал миграционное сальдо Грузии за 2015–2024 годы
В результате перерасчета демографических данных Национальной службой статистики Грузии (Сакстат) оценка миграционного сальдо за 2015–2024 годы…
В 2027 году повышаются заработные платы в госсекторе — глава Минфина
По заявлению министра финансов Грузии Лаши Хуцишвили, в 2027 году базовый должностной оклад увеличивается на 8,4%. Об этом министр заявил при…
Финансирование министерства образования и науки по государственному бюджету на 2027 год превышает три миллиарда лари
Финансирование министерства образования и науки по государственному бюджету на 2027 год увеличено более чем на 298 миллионов лари и превышает три…