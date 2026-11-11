Нодар Чачуа: На мою семью оказывается беспрецедентное давление

В отношении моей семьи оказывается беспрецедентное давление, главная причина удержания моей супруги под стражей — оказание давления на меня — Полиция требует от меня назвать людей, некоторые из которых являются моими друзьями, при этом у меня с ними нет никаких деловых отношений, — об этом в социальной сети пишет бывший журналист Нодар Чачуа, задержанный по обвинению в наркопреступлении.

По его словам, угрозы и физическое насилие в отношении него применялись ещё в момент задержания. В этом также участвовали два высокопоставленных сотрудника Центрального департамента криминальной полиции.

«Уже более месяца Центральная криминальная полиция держит мою жену в заложниках. Ровно 42 дня в отношении моей семьи оказывается беспрецедентное давление. Мою супругу держат под стражей, при этом никаких доказательств против неё нет. Главная причина её 42-дневного удержания под стражей — оказание давления на меня. Центральная криминальная полиция требует от меня назвать людей, некоторые из которых являются моими друзьями, при этом у меня с ними нет никаких деловых отношений. Некоторые из них просто знакомые, с другими меня вообще ничего не связывает.

Запугивание, угрозы и физическое насилие в отношении меня продолжались в момент задержания, в моём доме, почти два часа, ещё до начала обыска. В этом участвовали два высокопоставленных сотрудника ЦКДП. Я не знаю их имён и фамилий, однако при необходимости могу опознать обоих. Люди, которых они называют и против которых требуют от меня дать показания, а также дело, в котором они требуют от меня признаться, создают у меня впечатление, что чиновники ЦКДП с помощью этих советских методов стремятся не раскрыть какое-либо преступление, а реализовать сценарий, направленный на укрепление собственного служебного положения. Однако этот сценарий провалился.

От меня не смогли добиться ни одной фамилии, и теперь моя жена, которую держат в заложниках, висит у них над головой, словно остро заточенный топор. По имеющейся у меня информации, сейчас в отношении неё оказывается беспрецедентное давление, и для того, чтобы «оправдать» её задержание, они делают всё возможное, чтобы добиться признания от Лало. Они пытаются заставить её сказать, что она знала обо всех пяти граммах запрещённого вещества, изъятых во время обыска у меня. Теперь для них достаточно и этого. Но и это у них не получится: в XXI веке удержание человека в заложниках не «оправдать».

Я надеюсь, что скоро, но верю, что непременно наступит время, когда оба они ответят по всей строгости закона за те страдания, которым подвергли 27-летнюю девушку.

Об остальном — позже», — пишет Нодар Чачуа.

Напомним, что Нодару Чачуа предъявлено обвинение по части первой статьи 260 Уголовного кодекса Грузии, части четвёртой статьи 260³ (приобретение, хранение с целью сбыта и сбыт наркотического средства — кокаина), а также по подпункту «б» части второй статьи 260 и подпункту «б» части второй статьи 261 (приобретение и хранение наркотического средства «метадон» (основания) и психотропного вещества «кетамин»). Указанные статьи предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.

Также задержана супруга Нодара Чачуа, бывшая журналистка Лало Берия. Как известно, ей вменяют приобретение и хранение наркотиков.