Парламент Грузии сокращает собственный бюджет на 2026 год, но увеличивает на 2027 год

Парламент Грузии сокращает собственный бюджет на 2026 год на 10 млн лари. В рамках бюджета на 2027 год парламент, напротив, запрашивает дополнительные 3 млн лари на закупки.

Вопрос корректировки бюджетов парламента на текущий и следующий годы представил на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам руководитель аппарата парламента Каха Окроджанашвили.

По информации Окроджанашвили, экономия, образовавшаяся в бюджете парламента в текущем, 2026 году, составляет 10 млн лари. Как пояснил руководитель аппарата, в части статьи расходов на оплату труда есть возможность вернуть Министерству финансов 6 млн лари. По его словам, расходы по статье «Товары и услуги» сократятся на 1,5 млн лари. Эта сумма образовалась за счёт неосвоенных средств фондов, выделенных фракциям и политическим группам. Кроме того, экономия достигнута на крупных закупках, в том числе бензина. Как заявил руководитель аппарата парламента, к концу года эта экономия ещё больше увеличится. Расходы по статье «Прочие затраты» сокращаются на 1 млн лари, а по статье «Нефинансовые активы» — также на 1 млн лари.