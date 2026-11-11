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Политика

Парламент Грузии сокращает собственный бюджет на 2026 год, но увеличивает на 2027 год

Парламент Грузии сокращает собственный бюджет на 2026 год на 10 млн лари. В рамках бюджета на 2027 год парламент, напротив, запрашивает дополнительные 3 млн лари на закупки.

Вопрос корректировки бюджетов парламента на текущий и следующий годы представил на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам руководитель аппарата парламента Каха Окроджанашвили.

По информации Окроджанашвили, экономия, образовавшаяся в бюджете парламента в текущем, 2026 году, составляет 10 млн лари. Как пояснил руководитель аппарата, в части статьи расходов на оплату труда есть возможность вернуть Министерству финансов 6 млн лари. По его словам, расходы по статье «Товары и услуги» сократятся на 1,5 млн лари. Эта сумма образовалась за счёт неосвоенных средств фондов, выделенных фракциям и политическим группам. Кроме того, экономия достигнута на крупных закупках, в том числе бензина. Как заявил руководитель аппарата парламента, к концу года эта экономия ещё больше увеличится. Расходы по статье «Прочие затраты» сокращаются на 1 млн лари, а по статье «Нефинансовые активы» — также на 1 млн лари.

Что касается бюджета парламента на 2027 год, то парламент запрашивает дополнительные 3 млн лари, которые будут направлены на закупки.

«Было заявление, и мы планировали в течение следующих трёх лет переехать в другое здание. Теперь выяснилось, что этот вопрос на какое-то время откладывается, и мы останемся здесь ещё как минимум пять лет…

Раньше мы воздерживались от крупных инфраструктурных закупок, укрепления здания и масштабных закупок в сфере IT. Теперь мы решили, что, поскольку наше пребывание здесь продлится ещё долго, следует осуществить определённые закупки», — заявил Каха Окроджанашвили на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам.

Комитет поддержал корректировку бюджетов парламента.

Напомним, что в 2026 году финансирование парламента из государственного бюджета составляет 91 млн 544 тыс. лари. В бюджете на 2027 год для парламента предусмотрено 95 млн 445 тыс. лари.

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