Делегация Грузии провела встречу в Пекинском университете иностранных языков
Делегация Грузии, находящаяся с официальным визитом в Китайской Народной Республике, провела встречу в Пекинском университете иностранных языков.
Встреча состоялась со студентами программы изучения грузинского языка и грузиноведения, а также с представителями университета.
По словам вице-спикера парламента Грузии Нино Цилосани, Пекинский университет иностранных языков является одним из старейших и наиболее авторитетных учебных заведений с высоким академическим уровнем, занимающим ведущие позиции и в мировых рейтингах.
«Одним из подтверждений активных связей между Грузией и Китаем в сфере образования является бакалаврская программа по изучению грузинского языка и грузиноведения. Особенно впечатляющей стала встреча со студентами этой программы и уровень их владения грузинским языком.
Наряду с уже существующими отношениями и налаженными контактами имеются возможности для сближения грузинской и китайской молодёжи, а также для дальнейшего углубления сотрудничества в сфере образования», — отметила Цилосани.
В свою очередь, председатель молодёжной организации партии «Грузинская мечта» Варлам Липартелиани положительно оценил встречу и рассказал о важности укрепления отношений между грузинской и китайской молодёжью.
«Встреча получилась очень интересной. Особенно примечательно было увидеть китайских студентов, которые уже бывали в Грузии и оставили о себе довольно хорошее впечатление. Должен отметить, что уровень их владения грузинским языком стал ещё выше.
Мы договорились, что в следующем году они обязательно снова приедут в Грузию. Также обсудили, каким образом можно организовать поездки грузинской молодёжи в Китай.
Уверен, что эти отношения будут продолжаться и ещё больше углубляться на благо обеих стран», — заявил Липартелиани.
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