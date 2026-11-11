Михаил Кавелашвили принял участие в официальной церемонии встречи и приветствия в рамках саммита мировых лидеров COP31
Президент Грузии Михаил Кавелашвили принял участие в официальной церемонии встречи и приветствия, состоявшейся в рамках саммита мировых лидеров 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).
Как сообщает Администрация президента Грузии, мировых лидеров принимали президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Кроме того, через несколько часов президент Грузии выступит перед участниками конференции и мировыми лидерами.
В своём выступлении Михаил Кавелашвили затронет глобальные вызовы, вызванные изменением климата, приоритеты Грузии, а также значение международного сотрудничества.
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