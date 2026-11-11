Ираклий Кобахидзе примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Дублине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 11–12 ноября примет участие в 9-м саммите Европейского политического сообщества (EPC), который состоится в Дублине.

Как сообщает Администрация правительства Грузии, 11 ноября глава грузинского правительства выступит на дискуссии, запланированной в Институте международных и европейских дел, где расскажет о роли Грузии в европейской архитектуре.

Кроме того, 12 ноября Ираклий Кобахидзе вместе с лидерами различных стран примет участие в открытии пленарного заседания 9-го саммита Европейского политического сообщества, а также в панельной дискуссии в формате круглого стола. Главной темой обсуждения станет обеспечение безопасности и обороны демократической Европы.

Премьер-министр Грузии отправился в Ирландию вместе с делегацией, в состав которой вошли вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили и глава Администрации правительства Леван Жоржолиани.