В 2027 году повышаются заработные платы в госсекторе — глава Минфина

По заявлению министра финансов Грузии Лаши Хуцишвили, в 2027 году базовый должностной оклад увеличивается на 8,4%. Об этом министр заявил при представлении в парламенте проекта бюджета на 2027 год.

В частности, на повышение заработных плат более 75 тысяч человек, занятых в сфере обороны и безопасности, будет направлено более 300 миллионов лари, на повышение заработных плат почти 60 тысяч учителей государственных школ — более 150 миллионов лари, на повышение заработных плат более 40 тысяч сотрудников детских садов — 60 миллионов лари.

На повышение заработных плат почти 35 тысяч человек, занятых в сфере культуры и спорта, будет направлено более 40 миллионов лари; на повышение заработных плат сотрудников скорой помощи, сельских врачей и медсестёр — в общей сложности более 7 тысяч человек — будет направлено более 15 миллионов лари.

На повышение заработных плат лиц, занятых в остальных государственных учреждениях и муниципальных службах, в общей сложности будет направлено до 250 миллионов лари.