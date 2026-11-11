Бюджет программы 10 000-ларовых компенсаций для ВПЛ увеличен до 100 млн лари

«Выплата компенсационных сумм за жилые дома для вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ) увеличена с 60 миллионов лари до 100 миллионов», — об этом заявил министр финансов Лаша Хуцишвили в ходе выступления на пленарном заседании Парламента.

По разъяснению министра, рост финансирования в 2026 году обусловлен высоким спросом.

«На финансирование программы расселения вынужденно перемещенных лиц и мигрантов выделено 408 миллионов лари, что на 140 миллионов лари превышает показатель предыдущего проекта бюджета. Выделение дополнительных средств связано с новой правительственной инициативой, в рамках которой осуществляется возмещение компенсационных сумм за жилые дома ВПЛ. В текущем году на данное направление дополнительно направляется 100 миллионов лари. Как известно, первоначально было определено до 60 миллионов лари, однако, исходя из весьма высокого спроса, в текущем году эта сумма выросла до 100 миллионов лари. В рамках программы в этом и следующем году компенсациями суммарно будут обеспечены более 16 000 семей», — заявил Хуцишвили.

Условия участия и порядок выплат

Прием заявок для желающих подключиться к программе денежных компенсаций для ВПЛ начался 19 октября и продолжался по 2 ноября включительно. Заявления от вынужденно перемещенных лиц принимались в Домах юстиции по всей стране.