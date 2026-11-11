Население Грузии выросло, но страна стареет, а села пустеют

• Городское население увеличилось на 309,8 тыс., до 2,45 млн. • Сельское сократилось на 101,3 тыс., до 1,49 млн. • Доля горожан выросла с 57,4% до 62,2%.

Национальная служба статистики пересчитала демографическую статистику за 2015–2025 годы с учетом переписи 2024 года. По обновленным данным, за десятилетие население выросло на 208,5 тыс. человек — до 3,93 млн (+5,6%). Сравниваются показатели на начало 2015 и 2025 годов.

Рост населения пришелся преимущественно на Тбилиси, Аджарию и Квемо-Картли. В Мцхета-Мтианети численность практически не изменилась, в остальных регионах — снизилась.

Пожилых становится больше

• 65 лет и старше: 690,4 тыс. человек — почти на 30% больше, чем десять лет назад. Их доля выросла с 14,3% до 17,6%.

• Дети до 15 лет: 773,3 тыс.; доля увеличилась с 18,9% до 19,7%.

• Люди 15–64 лет: 2,47 млн — на 21,1 тыс. меньше, несмотря на общий рост населения.

Миграция компенсирует естественную убыль

С 2020 года смертей в Грузии больше, чем рождений. За 2022–2024 годы естественная убыль составила 13,8 тыс. человек, однако население за этот период увеличилось на 169,9 тыс.

Положительное миграционное сальдо — превышение числа иммигрантов над эмигрантами — за 2015–2024 годы составило 212,7 тыс. человек. Около 86% этого прироста пришлось на последние три года периода.