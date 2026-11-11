Финансирование министерства образования и науки по государственному бюджету на 2027 год превышает три миллиарда лари

Финансирование министерства образования и науки по государственному бюджету на 2027 год увеличено более чем на 298 миллионов лари и превышает три миллиарда лари. Об этом заявил министр финансов Лаша Хуцишвили при представлении в парламенте проекта бюджета на 2027 год.

Министр отметил, что средства на образовательную инфраструктуру и перевозку учащихся предусмотрены в ассигнованиях министерства регионального развития и инфраструктуры. С их учётом общая сумма средств, предназначенных для программ образования, науки и молодёжи, в 2027 году составит 3 миллиарда 710 миллионов лари.

В рамках ассигнований министерства: На финансирование школ будет направлено более 1 миллиарда 950 миллионов лари. В рамках данной программы образовательные услуги в школах получают более 560 тысяч детей.