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Политика

Финансирование министерства образования и науки по государственному бюджету на 2027 год превышает три миллиарда лари

Финансирование министерства образования и науки по государственному бюджету на 2027 год увеличено более чем на 298 миллионов лари и превышает три миллиарда лари. Об этом заявил министр финансов Лаша Хуцишвили при представлении в парламенте проекта бюджета на 2027 год.

Министр отметил, что средства на образовательную инфраструктуру и перевозку учащихся предусмотрены в ассигнованиях министерства регионального развития и инфраструктуры. С их учётом общая сумма средств, предназначенных для программ образования, науки и молодёжи, в 2027 году составит 3 миллиарда 710 миллионов лари.

В рамках ассигнований министерства: На финансирование школ будет направлено более 1 миллиарда 950 миллионов лари. В рамках данной программы образовательные услуги в школах получают более 560 тысяч детей.

По сравнению с текущим годом финансирование школ увеличено более чем на 190 миллионов лари, что позволяет повысить заработную плату учителям и административному персоналу школ — в общей сложности более 70 тысяч человек.

Кроме того, с сентября следующего года предусмотрено удвоение надбавок более чем 30 тысячам классных руководителей государственных школ.

Финансирование других программ общего образования в общей сложности составляет 284 миллиона лари.

Финансирование профессионального образования, включая запланированные строительные и реабилитационные работы, в общей сложности составляет 263 миллиона лари. В рамках выделенных средств получить профессиональное образование смогут 45 тысяч граждан Грузии.

На финансирование высшего образования предусмотрено до 267 миллионов лари, в том числе 105 миллионов лари выделено на бесплатное обучение в государственных университетах. В текущем году на первый курс государственных университетов уже зачислено более 20 тысяч студентов.

На финансирование науки предусмотрено 97 миллионов лари.

На поддержку молодёжи выделено более 26 миллионов лари. В рамках данной программы в Цхваричамия и Бахмаро планируется начать строительство новых молодёжных лагерей.

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