Бюджет парламента Грузии на 2027 год будет увеличен на 3 миллиона лари
Бюджет парламента на 2027 год увеличивается на 3 млн лари — бюджет высшего законодательного органа, объём которого на следующий год был определён в размере 95 млн 445 тыс. лари, составит 98 млн 445 тыс. лари. В то же время парламент сокращает бюджет на 2026 год на 10 млн лари, поясняя, что сокращение осуществляется за счёт экономии.
Изменения в ассигнованиях парламента на текущий и следующий годы на пленарном заседании представил председатель парламента Шалва Папуашвили.
«В бюджете на 2027 год в части, касающейся парламента, предусмотрено увеличение, в том числе по статье нефинансовых активов. Поскольку некоторые закупки перенесены на 2027 год, экономия, достигнутая в 2026 году, в 2027 году обернётся увеличением расходов, чтобы можно было осуществить соответствующие затраты по различным направлениям, в том числе связанные с нефинансовыми активами. Поскольку в публичной службе предусмотрено повышение заработной платы, это будет отражено и в бюджете парламента», — заявил на пленарном заседании парламента Шалва Папуашвили.
Предусмотрено сокращение на 10 млн лари объёма ассигнований, выделенных парламенту на 2026 год. Как заявил начальник аппарата парламента Каха Окроджанашвили на заседании Комитета по финансово-бюджетным вопросам, согласно проекту, сокращение по статье «Оплата труда» составит 6 млн лари, по статье «Товары и услуги» — 1,5 млн лари, по статье «Прочие расходы» — 1 млн лари, а по статье «Увеличение нефинансовых активов» — 1 млн лари.
Что касается увеличения бюджета парламента на 2027 год на 3 млн лари, то, по пояснению начальника аппарата парламента, эти средства будут направлены на укрепление здания парламента и усиление IT-инфраструктуры.
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