Бюджет парламента Грузии на 2027 год будет увеличен на 3 миллиона лари

Бюджет парламента на 2027 год увеличивается на 3 млн лари — бюджет высшего законодательного органа, объём которого на следующий год был определён в размере 95 млн 445 тыс. лари, составит 98 млн 445 тыс. лари. В то же время парламент сокращает бюджет на 2026 год на 10 млн лари, поясняя, что сокращение осуществляется за счёт экономии.

Изменения в ассигнованиях парламента на текущий и следующий годы на пленарном заседании представил председатель парламента Шалва Папуашвили.

«В бюджете на 2027 год в части, касающейся парламента, предусмотрено увеличение, в том числе по статье нефинансовых активов. Поскольку некоторые закупки перенесены на 2027 год, экономия, достигнутая в 2026 году, в 2027 году обернётся увеличением расходов, чтобы можно было осуществить соответствующие затраты по различным направлениям, в том числе связанные с нефинансовыми активами. Поскольку в публичной службе предусмотрено повышение заработной платы, это будет отражено и в бюджете парламента», — заявил на пленарном заседании парламента Шалва Папуашвили.