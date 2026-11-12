Почему государство предложило вынужденно перемещенным лицам (ВПЛ) денежную компенсацию вместо квартир?
По заявлению первого заместителя министра финансов Георгия Какауридзе, получение денежной компенсации в размере 10 000 лари в рамках программы расселения вынужденно перемещенных лиц является личным выбором семей ВПЛ, и никто никого к этому не принуждал. Так он ответил на заседании комитета по здравоохранению и социальным вопросам на вопрос депутата от партии «Гахария за Грузию» Кетеван Бакарадзе, которая поинтересовалась, проводилось ли предварительное исследование для выяснения причин, по которым ВПЛ выбирают денежную компенсацию вместо обеспечения жилой площадью.
По пояснению Георгия Какауридзе, установление мотивов такого выбора может стать предметом последующего исследования, однако сама программа основывалась на предварительных ожиданиях и потребностях семей. По его словам, абсолютное большинство из примерно 38 тысяч семей ВПЛ, ожидающих расселения, не лишено жилой площади, однако у многих из них оформлен ипотечный кредит, и компенсацию они могут использовать для его досрочного погашения.
«Это было предложение. Осталось около 38 тысяч семей ВПЛ, которым полагается расселение. Если посмотреть, абсолютное большинство этих 38 тысяч семей не без жилого дома, однако у очень многих из них есть ипотечный кредит. Когда мы реализовывали программу «Дом в селе», удовлетворение потребностей людей происходило примерно в пределах тех же сумм, и, разумеется, это также было их выбором и приемлемым для них вариантом. Когда у человека есть ипотечный кредит и ему предоставляется возможность использовать эту сумму для досрочного погашения займа, одним из важнейших критериев принятия решения, вероятно, стало и это. Сейчас я не знаю, проводилось ли исследование того, почему они сделали такой выбор — это, вероятно, должно стать предметом пост-исследования. Решение было принято исходя из предварительных ожиданий. Почему они сделали этот выбор — это было личное решение этих людей, этих семей», — заявил Какауридзе.
Замминистра также указал на инфраструктурные и временные ограничения строительства жилья в столице:
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Масштаб и концентрация в Тбилиси: По оценке Какауридзе, строительство домов для 38 тысяч семей заняло бы слишком много лет, особенно учитывая, что основная часть этих граждан проживает в Тбилиси, где строительство осложняется дефицитом земельных ресурсов.
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Ускорение очереди для нуждающихся в жилье: По его словам, даже при увеличении финансирования с 200 млн до 2 млрд лари построить такое количество домов в Тбилиси за 1–5 лет невозможно. Выплата компенсаций тем, кто на нее согласен, позволит сократить общий список и быстрее обеспечить квартирами те семьи, у которых действительно нет жилья. При этом отказавшиеся от денежной выплаты ни в чем не ограничиваются и могут продвинуться вперед в очереди на получение жилплощади.
Касаясь исполнения государственного бюджета, Георгий Какауридзе отметил, что с учетом дополнительных потребностей и перераспределения средств по итогам года ожидается освоение скорректированного бюджета на уровне 98–99%.
Условия программы компенсаций:
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Прием заявок на участие в программе денежной компенсации проходил с 19 октября по 2 ноября включительно в Домах юстиции по всей стране.
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Подать заявку могла любая семья ВПЛ, которая еще не получала от государства жилую площадь или соответствующую компенсацию.
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По информации Министерства здравоохранения, выплаты осуществляются в порядке очередности подачи заявлений, а размер компенсации составляет 10 000 лари на каждого члена семьи, имеющего статус вынужденно перемещенного лица.
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