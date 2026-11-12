Анна Цитлидзе: Государство не должно вмешиваться в запрет политических партий, это решать гражданам

«Моим главным вопросом, в том числе и во время рассмотрения по существу, было именно это: «В чем нас обвиняют?» — требуют запрета политической партии из-за решений, принятых государством с 2003 по 2012 год, такова реальность. Насколько релевантно запрещать политическую партию из-за решений, принятых государством?

Она также ответила на вопрос судьи Конституционного суда Васила Роинишвили о том, в чем они видят разграничение между правящей силой и ответственностью государства. Как отметила Цитлидзе, запрещать политическую партию из-за решений, принятых государством, нерелевантно, поскольку «с 2003 по 2012 год ни один министр не был партийным».

Государство не должно вмешиваться в запрет политических партий, это решать гражданам — кому они дадут мандат в демократической стране, а кому нет. Я считаю, что «Грузинскую мечту» следовало бы запретить по многим причинам, но даже если бы у меня была такая возможность, я бы никогда ее не запретила, — заявила представитель «Национального движения» Анна Цитлидзе на заседании Конституционного суда.

Запрет политической партии реально должен исходить из ее целей и ее действий. Когда мы задавали вопрос о том, что в иске «Грузинская мечта» предъявляет нам обвинения за период с 2003 по 2012 год, у нас естественным образом возникал этот вопрос — за что именно возлагают на нас ответственность. И вчера из их ответов мы этого тоже не поняли. Если они оспаривают индивидуальные решения конкретных государственных должностных лиц, при чем тут сегодня запрет «Национального движения» как партии?

Сколько министров, заместителей министров и должностных лиц было у тогдашней власти с 2003 по 2012 год? И сколько из них были партийными? Я могу сказать, что большинство — нет. Вы и сами, господин Васил [судья Конституционного суда Васил Роинишвили], были заместителем прокурора, вы были партийным? «Национальное движение», в том числе Михаил Саакашвили, с 2012 года сделало немало заявлений, в том числе о том, в чем заключались ошибки «Национального движения» […] Что касается партийности, ни один министр с 2003 по 2012 год не был партийным.

Здесь шла речь о политической ответственности — какую политическую ответственность взяло «Национальное движение». В 2012 году, когда «Национальное движение» проиграло выборы, оно спокойно ушло с политической ответственностью.

Государство не должно вмешиваться в запрет политических партий, это решать гражданам — кому дадут мандат в демократической стране, а кому нет. Я считаю, что «Грузинская мечта» заслуживает запрета по многим причинам, но даже если бы у меня была такая возможность, я бы никогда ее не запретила. Граждане Грузии должны ответить ей конкретно на выборах», — заявила Анна Цитлидзе.