Мэр Тбилиси Каха Каладзе рассматривает возможность введения системы передвижения автомобилей по чётным и нечётным номерам, а также платного въезда в отдельные районы столицы для борьбы с пробками.

По его словам, главная транспортная проблема города — чрезмерное количество автомобилей и зависимость жителей от личного транспорта.

Каладзе отметил, что строительство новых транспортных развязок не решит проблему в долгосрочной перспективе: они могут ускорить движение на отдельных участках, но заторы будут возникать в других местах.