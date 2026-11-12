Каладзе рассматривает возможность введения системы передвижения автомобилей по чётным и нечётным номерам
Мэр Тбилиси Каха Каладзе рассматривает возможность введения системы передвижения автомобилей по чётным и нечётным номерам, а также платного въезда в отдельные районы столицы для борьбы с пробками.
По его словам, главная транспортная проблема города — чрезмерное количество автомобилей и зависимость жителей от личного транспорта.
Каладзе отметил, что строительство новых транспортных развязок не решит проблему в долгосрочной перспективе: они могут ускорить движение на отдельных участках, но заторы будут возникать в других местах.
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