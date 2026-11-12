Каладзе: Такой поступок в отношении Мераба не вписывается ни в какие рамки — ни в спортивную честь, ни в человечность

Мэр Тбилиси Каха Каладзе в социальной сети выражает поддержку Мерабу Двалишвили.

Как пишет мэр Тбилиси Каха Каладзе в Instagram, поступок, совершенный в отношении Меба Двалишвили, «не вписывается ни в какие рамки».

«Такой поступок в отношении Мераба не вписывается ни в какие рамки — ни в спортивную честь, ни в человечность. Это абсолютно неприемлемый и позорный поступок! Мераб, мы рядом с тобой!», — пишет Каха Каладзе и публикует совместное фото с Мерабом Двалишвили.

Напомним, что в Абу-Даби во время записи интервью на Мераба Двалишвили и Сабу Лазишвили напал российский боец ММА Усман Нурмагомедов вместе с сопровождающими лицами. Соответствующую информацию распространил сам Мераб Двалишвили, а позже в социальной сети появились и кадры нападения.