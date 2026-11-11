В Аджарии выделят почти 38 миллионов лари на строительство канатных дорог

Но именно ситуация с канатной дорогой Хуло — Таго вызывает больше всего вопросов.

В проекте бюджета Аджарии на 2027 год предусмотрено 37 миллионов 860 тысяч лари на развитие канатных дорог.

Эта канатная дорога была открыта ещё в 1985 году и почти 40 лет соединяла посёлок Хуло с высокогорным селом Таго. Её протяжённость составляет 1720 метров, а высота над ущельем достигает 280 метров.

Канатная дорога была не только важным транспортом для местных жителей, но и популярной туристической достопримечательностью благодаря живописным видам на горную Аджарию.

Однако с 2024 года она не работает. Уже третий год жителям приходится пользоваться единственной объездной автомобильной дорогой, состояние которой вызывает нарекания.

Местные жители связывают отъезд семей с прекращением работы канатной дороги и плохим состоянием объездного маршрута.

В этом учебном году в школе села Таго не осталось ни одного ученика.

При этом власти Аджарии уже более трёх лет говорят о необходимости восстановления канатной дороги, но проект до сих пор не реализован.

В бюджете на 2026 год предусматривалось 200 тысяч лари на подготовку необходимых исследований.

Ранее правительство сообщало о разработке предварительной документации и намерении провести исследование рынка, после чего объявить тендер. Теперь в материалах проекта бюджета на 2027 год говорится, что исследование уже подготовлено. Однако подробной информации о ходе реализации проекта в отчёте об исполнении бюджета за первые два квартала 2026 года обнаружить не удалось.