В Аджарии выделят почти 38 миллионов лари на строительство канатных дорог
В проекте бюджета Аджарии на 2027 год предусмотрено 37 миллионов 860 тысяч лари на развитие канатных дорог.
Деньги планируют распределить между двумя проектами:
- 23 миллиона лари — строительство новой канатной дороги на горнолыжном курорте Годердзи.
- 14 миллионов 860 тысяч лари — восстановление канатной дороги Хуло — Таго.
Но именно ситуация с канатной дорогой Хуло — Таго вызывает больше всего вопросов.
Эта канатная дорога была открыта ещё в 1985 году и почти 40 лет соединяла посёлок Хуло с высокогорным селом Таго. Её протяжённость составляет 1720 метров, а высота над ущельем достигает 280 метров.
Канатная дорога была не только важным транспортом для местных жителей, но и популярной туристической достопримечательностью благодаря живописным видам на горную Аджарию.
Однако с 2024 года она не работает. Уже третий год жителям приходится пользоваться единственной объездной автомобильной дорогой, состояние которой вызывает нарекания.
Местные жители связывают отъезд семей с прекращением работы канатной дороги и плохим состоянием объездного маршрута.
В этом учебном году в школе села Таго не осталось ни одного ученика.
При этом власти Аджарии уже более трёх лет говорят о необходимости восстановления канатной дороги, но проект до сих пор не реализован.
В бюджете на 2026 год предусматривалось 200 тысяч лари на подготовку необходимых исследований.
Ранее правительство сообщало о разработке предварительной документации и намерении провести исследование рынка, после чего объявить тендер. Теперь в материалах проекта бюджета на 2027 год говорится, что исследование уже подготовлено. Однако подробной информации о ходе реализации проекта в отчёте об исполнении бюджета за первые два квартала 2026 года обнаружить не удалось.
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