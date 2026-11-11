Кавелашвили: Грузия по-прежнему неуклонно поддерживает мир, стабильность и конструктивный диалог
Наше правительство подтверждает готовность к тесному сотрудничеству с международными партнерами и внесению вклада во все глобальные инициативы, направленные на экологическую устойчивость и улучшение состояния окружающей среды, – заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в своем выступлении на Конференции ООН по изменению климата 2026 года (COP31).
По его словам, сегодняшнее собрание проходит в то время, когда последствия изменения климата становятся все более серьезными, частыми и заметными во всех регионах мира.
По его словам, Грузия в полной мере осознает эти глобальные вызовы.
«К сожалению, нынешние геополитические события представляют серьезную угрозу этим основополагающим ценностям, что заставляет нас задуматься о траектории развития человечества и о том, какой мир мы хотим оставить будущим поколениям», – сказал Михаил Кавелашвили.
По его словам, Грузия по-прежнему твердо поддерживает мир, стабильность и конструктивный диалог как на региональном, так и на международном уровне.
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