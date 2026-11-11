Грузинский активист Исако Девидзе объявил голодовку с требованием перевода в клинику

Заключённый гражданский активист, участник проевропейских и антиправительственных протестов в Грузии Исако Девидзе объявил голодовку с требованием перевода в клинику «Вивамед» из-за проблем со здоровьем, связанных с желудком. Об этом сообщают его близкие и гражданские активисты.

По их информации, несколько дней назад Девидзе пришлось объявить голодовку, чтобы ему провели необходимые медицинские обследования. После чего ему назначили лечение, однако он не может самостоятельно проходить его в условиях пенитенциарного учреждения и настаивает на переводе в клинику.

Исако Девидзе задержали 20 декабря 2025 года на акции протеста на проспекте Руставели по обвинению в оскорблении полицейского и приговорили к 30 суткам административного ареста. 22 декабря во время судебного заседания произошёл инцидент с судьёй Звиадом Цеквава: по сообщениям СМИ, Девидзе ударил по рабочему компьютеру судьи.

17 января 2026 года его перевели в пенитенциарное учреждение и предъявили уголовное обвинение в неуважении к суду. 13 июля 2026 года с ним заключили процессуальное соглашение, согласно которому он был приговорён к одному году лишения свободы.