Хабеишвили: Я согласен с владыкой Иовом, так продолжаться не может

Я согласен с митрополитом Иовом! Он сказал: так больше продолжаться не может! Глас Божий и глас народа! — об этом пишет в письме, отправленном из тюрьмы, один из лидеров «Единого национального движения» Леван Хабеишвили.

По заявлению Хабеишвили, почётный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили «унижает грузинский народ и принижает его».

«Иванишвили унижает нас, принижает! В буквальном смысле делает нас малочисленными. Нам постоянно повторяют, что мы маленькая страна и малочисленный народ… Что мы никто, нас нет на карте, нас мало и так далее!

На самом деле мы великий народ, и лишь немногие могут похвастаться историей такого уровня и такой продолжительности, как у нас. Нас тоже не мало! Нас вовсе не 3 миллиона, и мы не малочисленный народ!

Нас оставили в Грузии 3 миллиона и 2 миллиона человек, а остальных выгнали, „выселили“ из Грузии!

Нас, грузин, как минимум 7–8 миллионов, если не 10 миллионов, — мы рассеяны по всем странам мира!

Мы не настолько малочисленны, чтобы так принижать себя и приучать к мысли о собственной „малости“, ничтожности.

Израиль составляет треть от нашей численности, но при этом является одной из ведущих стран и народов мира! Там держат голову высоко, сохраняют достоинство и никогда себя не „принижают“. Если не учитывать территорию, грузин как минимум в три раза больше, чем нам постоянно внушают. И это тоже делают для того, чтобы у нас не было амбиций. Чтобы мы считали себя деревней, никем, бессильными и „тряпками“! Этому нас „учит“ Бидзина… Настолько жалкими, что мы должны, дрожа от страха и ползая на коленях, являться к России, которая убивает наших матерей и братьев, расстреливает их, а всех друзей, призывающих нас быть государством, а не российской губернией, — осуждать и поносить!

Он лишил государство совести, высмеял нас, выставил на посмешище! Назвал Кавелашвили президентом, Заркуа — депутатом парламента, Цулукиани — министром, Нану Какабадзе — патриотом, Анцухелидзе — жертвой пиара, Кобахидзе — премьер-министром и так далее.

Он целенаправленно распространил в каждом подъезде смертоносные наркотики, намереваясь искалечить молодёжь и уничтожить генофонд.

Он развратил поколение, выращивает из его лучших представителей мошенников в колл-центрах.

Подлость, доносительство, натравливание друг на друга, антихристианские действия превратил в повседневную норму.

Не будем мириться! Не будем сдаваться! Мы великий народ! Нас очень много!

Мы народ, обладающий достоинством, боевым и несгибаемым духом! Мы народ Давида, Ильи, Тамар, Амбросия, Мераба, государство, которое их родило!

Не будем принижать себя и не позволим Иванишвили — исчадию дьявола, превратившемуся в разбойника современности, коварному и жестокосердному, — стереть след нашей родины. Очнитесь! Сожгите клавиатуры и пульты! Встаньте на ноги!» — говорится в письме.