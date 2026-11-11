 Сиоридзе: “Грузинская мечта” в очередной раз сбросила маску

Сегодня мы вновь услышали очень много противоречий и абсурда, а „Грузинская мечта“ в очередной раз сбросила маску, — заявил представитель «Сильной Грузии — Лело» Георгий Сиоридзе после завершения заседания в Конституционном суде, где пленум судей рассматривает иск «Грузинской мечты» о запрете политических партий.

По словам Сиоридзе, отвечая на вопросы судей, представители «Грузинской мечты» в очередной раз продемонстрировали абсурдность иска и показали, какова реальная цель этого процесса.

«У судей были достаточно интересные вопросы к представителям „Грузинской мечты“, на которые они дали поразительные ответы. Это были такие ответы, которые ещё раз разоблачают эту политическую силу, вновь обнажают абсурдность данного иска и раскрывают истинную цель этого процесса.

Это позорная страница современной истории, когда одна политическая сила с авторитарным стилем управления пытается уничтожить оппозицию, пытается совершить насилие над волей значительной части общества — по их же официальным данным, примерно 40% избирателей, миллионом граждан. Им говорят, что формально у вас есть право участвовать в выборах, но там не будет никого, за кого вы хотели бы проголосовать.

Сегодня мы вновь услышали очень много противоречий и абсурда, а „Грузинская мечта“ в очередной раз сбросила маску. Конституционный переворот, которым „Грузинская мечта“ занималась на протяжении многих лет и который подразумевал полное подчинение государственного аппарата партийной вертикали, принятие таких нормативных актов, которые формально легалистскими методами позволили бы установить диктатуру, теперь они хотят завершить запретом политических партий, устранением оппозиции с политического поля и окончательным оформлением диктатуры.

В то же время у них есть и вторая цель — превратить свою антигрузинскую, антинародную, антизападную и, что наиболее тревожно, пророссийскую внешнюю политику в конституционное обязательство и норму.

Они также говорили о войне 2008 года, будто бы стоят на страже чести грузинских военнослужащих. Это заявление политической силы, один из лидеров которой, госпожа Цулукиани, ещё недавно спрашивала нас, почему Анцухелидзе не дома и почему он погиб. В действительности таким образом они пытаются переложить ответственность с оккупирующей страны на грузинское государство, а также стремятся объявить саботажем любое иное мнение, которое может прозвучать в публичном пространстве и содержать критику внешней политики „Грузинской мечты“», — заявил Сиоридзе.