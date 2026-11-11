Парламент Грузии принял в первом чтении поправки в „Избирательный кодекс“

Одно из наиболее важных изменений, которые планируется внести в избирательное законодательство, касается правил обжалования результатов выборов. Для участвующих в выборах партий и наблюдательных организаций могут установить конкретные условия обжалования итогового протокола Центральной избирательной комиссии (ЦИК), без соблюдения которых суд не будет принимать иск к рассмотрению.

Законопроект, подготовленный депутатами «Грузинской мечты», был рассмотрен на пленарном заседании 10 ноября, однако голосование по нему состоялось сегодня.

Парламент Грузии принял в первом чтении запланированные поправки в Избирательный кодекс: за проголосовали 79 депутатов, против — 10.

В частности, в Избирательный кодекс добавляется новая статья, согласно которой обжаловать итоговый протокол ЦИК можно будет только в том случае, если в итоговом протоколе ЦИК отсутствуют либо неполно или ошибочно указаны данные, отражённые в итоговых протоколах участковых избирательных комиссий и подлежащие внесению в итоговый протокол ЦИК. Также основанием для обжалования может стать отсутствие либо неполное или ошибочное отражение результатов вступивших в законную силу судебных решений, касающихся нарушений избирательного законодательства.

Согласно законопроекту, иск, поданный в суд с нарушением указанных требований, не будет принят к рассмотрению. При этом, если иск будет принят к производству, суд сможет рассматривать только указанные обстоятельства и в случае установления соответствующего нарушения обязать ЦИК исправить соответствующие данные в собственном итоговом протоколе.

Одним из нововведений законодательных поправок станет отмена обязанности окружных избирательных комиссий не позднее шестого дня после дня голосования выявлять методом случайной выборки не более пяти избирательных участков и проводить повторный подсчёт результатов голосования. Согласно законопроекту, соответствующая статья исключается из Избирательного кодекса.

Изменяются также полномочия избирательных комиссий в части подведения итогов выборов. Окончательные результаты выборов парламента, собраний (сакребуло) муниципалитетов и мэров вместо окружных комиссий будет подводить Центральная избирательная комиссия, которая также будет составлять итоговый протокол.

Согласно законодательным поправкам, срок подведения окончательных итогов выборов сокращается с 26 до 15 дней. Устанавливается, что окончательные результаты выборов парламента, собрания столицы и всех муниципальных органов должны быть подведены не позднее 15-го дня после дня голосования.

Кроме того, изменяются сроки снятия кандидатур избирательными субъектами и кандидатами. Срок вступления в полномочия вновь избранного собрания, депутатов собрания и мэров вместо 14-го дня после публикации итогового протокола с результатами выборов устанавливается на 9-й день.

Также изменяется срок представления в Государственную службу аудита отчёта об использованных средствах за период со дня назначения выборов до дня голосования включительно. В частности, субъект, который, согласно предварительным данным, наберёт необходимое по закону количество голосов на выборах, должен будет представить указанный отчёт не позднее пятого дня после дня голосования. Действующее законодательство предусматривает представление отчёта не позднее 12-го дня после дня голосования.

Ещё одно нововведение в рамках запланированных изменений избирательного законодательства предусматривает передачу ряда полномочий, которыми наделены ЦИК и окружные избирательные комиссии, непосредственно председателю ЦИК и председателям окружных комиссий. Устанавливается, что распоряжение о регистрации наблюдательных организаций либо об отказе в регистрации вместо ЦИК или окружной избирательной комиссии будет издавать председатель соответствующей комиссии. Кроме того, распоряжение о назначении наблюдателей за процессом печати избирательных бюллетеней и итоговых протоколов вместо Центральной избирательной комиссии будет издавать председатель ЦИК.

Инициаторами законопроекта выступают депутаты «Грузинской мечты»: Нодар Турдзеладзе, Арчил Гордуладзе, Торнике Чеишвили, Давид Матикашвили, Алуда Гудаушаури и Ираклий Шатакишвили. Законопроект в комитетах представит Давид Матикашвили.