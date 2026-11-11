Владыка Иларион: Голос церкви нельзя подавить ни материальным благосостоянием, ни государственным финансированием, ни иными механизмами скрытого давления

В своём заявлении митрополит Местии и Верхней Сванетии обращает внимание на проблемы, связанные с игорным бизнесом и распространением наркотиков в стране, которые привели к тяжелейшим последствиям для молодого поколения. Митрополит Иларион также акцентирует внимание на демографической и миграционной политике.

Как пишет владыка Иларион, «власть, которая отворачивается от собственного народа и способствует разрушительным для нации процессам, сама отдаляется от Божией благодати».

Церковь всегда стояла и стоит на страже народа — Бывают времена, когда молчание является не смирением, а уклонением от ответственности — Верность наследию Григола Хандзтели и Амбросия Хелая обязывает нас и сегодня громко и без прикрас говорить правду, когда под угрозой оказываются нравственные основы народа и спасение будущих поколений, — так митрополит Местии и Верхней Сванетии Иларион отреагировал на оценки общественности проповеди митрополита Иова от 10 ноября.

В своём заявлении митрополит подробно говорит о миссии Церкви и ответственности государства. Он отмечает, что голос Церкви не может быть заглушён материальным благополучием, государственным финансированием или механизмами скрытого давления. Митрополит Иларион призывает власти прекратить незаконную слежку за гражданами и представителями духовенства.

«Проповедь Мровел-Урбнисского митрополита Иова от 10 ноября вызвала особое внимание в обществе и стала предметом широкого обсуждения. В ней он говорил о духовных, социальных и национальных вызовах, стоящих перед страной. В связи с этим вопросом мы хотим изложить свою позицию относительно миссии Церкви и ответственности государства.

Церковь всегда стояла и стоит на страже народа. Бывают времена, когда молчание является не смирением, а уклонением от ответственности. История Церкви учит нас, что истинный пастырь никогда не боится земной власти, когда речь идёт о спасении народа. Мы помним стойкость святого Григола Хандзтели перед царём, обличение святым Иоанном Златоустом несправедливости царского двора и самопожертвование святого Амбросия Хелаи перед лицом советского режима. Именно верность этому наследию обязывает нас и сегодня громко и без прикрас говорить правду, когда под угрозой оказываются нравственные основы народа и спасение будущих поколений.

Во время каждого богослужения Церковь возносит молитвы «о христолюбивом правительстве и воинстве». Эта литургическая формула возлагает на правителя огромную ответственность. Правительство является «христолюбивым» и благословлённым Богом только тогда, когда управляет страной в соответствии с христианской нравственностью, справедливостью и любовью к ближнему, защищает веру, национальные ценности и благополучие собственного народа. Власть, которая отворачивается от собственного народа и способствует разрушительным для нации процессам, сама отдаляется от этого благословения и Божией благодати.

К сожалению, сегодня мы видим, что из-за неконтролируемого распространения и фактического поощрения игорного бизнеса и наркотических веществ наша молодёжь оказалась перед тяжелейшими испытаниями. Игромания и наркомания разрушают семьи и лишают страну будущего.

В то же время крайне тревожной является тяжёлая демографическая ситуация, сложившаяся в стране. В то время как грузинское население вынуждено уезжать за границу в поисках средств к существованию, а страна пустеет из-за оттока местного населения, мы наблюдаем неконтролируемый и массовый приток иностранных граждан, в том числе мигрантов и посетителей из арабских стран, а также отчуждение земель и имущества. Такая безответственная миграционная и экономическая политика представляет прямую угрозу национальной идентичности Грузии, её культурной самобытности и демографическому балансу.

Совершенно недопустимым и неприемлемым является посягательство государства на личное пространство человека, незаконное прослушивание и слежка, направленные как против представителей духовенства, так и против каждого гражданина страны. Свобода и достоинство человека — высший дар, данный Богом, а грубое вмешательство в частную жизнь противоречит как христианской морали, так и принципам правового государства. Подобное вмешательство во внутреннюю жизнь Церкви и личное пространство граждан подрывает общественное доверие и наносит ущерб самим основам государства.

Отношения между государством и Церковью должны основываться на взаимном уважении, независимости и служении общему благу народа. Голос Церкви не может быть заглушён материальным благополучием, государственным финансированием или механизмами скрытого давления, поскольку наша главная ответственность — перед Господом и нашей паствой.

Призываем власти осознать свою историческую ответственность перед народом и Богом, прекратить незаконную слежку за гражданами и представителями духовенства, предпринять действенные шаги по ужесточению регулирования игорного бизнеса и наркополитики, проводить миграционную и демографическую политику, отвечающую национальным интересам, и защитить будущее нашей страны.

Да благословит и укрепит Бог всю Грузию», — говорится в заявлении.