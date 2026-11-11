Кобахидзе: В настоящее время состояние наших отношений с ЕС недостаточно позитивное
“Мы готовы сотрудничать с различными европейскими странами и Евросоюзом. Однако крайне важно, чтобы сотрудничество между двумя сторонами основывалось на общих ценностях”, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время панельной дискуссии в Институте международных и европейских отношений в Дублине.
По его словам, в настоящее время состояние отношений между Грузией и Европейским союзом нельзя назвать достаточно позитивным, и Грузия очень заинтересована в том, чтобы изменить эту ситуацию.
«Мы внимательно следим за происходящими в Европе событиями. Для нас действительно принципиально важно, чтобы Европа также сохраняла свои традиционные ценности. В этом отношении мы видим и негативные тенденции, например негативные явления, связанные с миграцией, а также отрицательные тенденции, касающиеся этнической и религиозной идентичности различных европейских стран. Эти явления вызывают у нас обеспокоенность. Таким образом, первая причина, по которой мы считаем Грузию европейской страной, — это ценности, традиции и европейская культура Грузии.
Второй вопрос, на котором я хотел бы остановиться, — это стратегическая роль Грузии, особенно с точки зрения транспортной связанности. И в этом отношении мы видим негативные для Европы события, которые отрицательно сказываются на европейской экономике. Мы видим, что Европа потеряла определённые маршруты в восточном направлении, тогда как связь Европы с Азией имеет огромное значение для укрепления её экономического потенциала.
В сложившейся ситуации Грузия и регион Южного Кавказа остаются для Европы единственным маршрутом в восточном направлении. Именно поэтому с экономической точки зрения сохранение тесного сотрудничества и прочных связей между Европейским союзом и Грузией имеет чрезвычайно важное значение как для Грузии, так и для Европы. Грузия связывает с Чёрным морем, а следовательно, с западной частью мира, то есть с Европой, семь стран, не имеющих выхода к морю.
Мы готовы сотрудничать с различными европейскими странами и Европейским союзом. Европейская комиссия отказалась открывать переговоры о вступлении Грузии в ЕС, а позднее, в июне 2024 года, приняла решение о приостановке политического диалога с Грузией. В настоящее время состояние наших отношений нельзя назвать достаточно позитивным, и мы очень заинтересованы в том, чтобы изменить эту ситуацию. Однако ещё раз подчеркну: крайне важно, чтобы сотрудничество между двумя сторонами основывалось на общих ценностях. Если обе стороны будут заинтересованы в том, чтобы видеть в Европейском союзе сильную, демократическую, европейски мыслящую и экономически устойчивую Грузию, я верю, что мы добьёмся результата», — заявил Ираклий Кобахидзе.
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