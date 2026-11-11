Кобахидзе: В настоящее время состояние наших отношений с ЕС недостаточно позитивное

“Мы готовы сотрудничать с различными европейскими странами и Евросоюзом. Однако крайне важно, чтобы сотрудничество между двумя сторонами основывалось на общих ценностях”, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время панельной дискуссии в Институте международных и европейских отношений в Дублине.

По его словам, в настоящее время состояние отношений между Грузией и Европейским союзом нельзя назвать достаточно позитивным, и Грузия очень заинтересована в том, чтобы изменить эту ситуацию.

«Мы внимательно следим за происходящими в Европе событиями. Для нас действительно принципиально важно, чтобы Европа также сохраняла свои традиционные ценности. В этом отношении мы видим и негативные тенденции, например негативные явления, связанные с миграцией, а также отрицательные тенденции, касающиеся этнической и религиозной идентичности различных европейских стран. Эти явления вызывают у нас обеспокоенность. Таким образом, первая причина, по которой мы считаем Грузию европейской страной, — это ценности, традиции и европейская культура Грузии.