Кобахидзе: Роль Грузии для Европы может быть чрезвычайно важной
“Роль Грузии для Европы может быть чрезвычайно важной. Эта роль важна уже сегодня, а в будущем её значение может ещё больше возрасти”, — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая на дискуссии в Институте международных и европейских отношений в Дублине, посвящённой теме «Роль Грузии в архитектуре Европы».
Об этом сообщает администрация правительства Грузии.
Глава правительства рассказал о стратегическом значении связей между Грузией и Европой и отметил, что Грузия твёрдо намерена углублять сотрудничество с различными европейскими странами и Евросоюзом.
«Как вам хорошо известно, на этом направлении мы сталкиваемся с определёнными специфическими вызовами. В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз, однако в июне 2022 года по нашей заявке было принято отрицательное решение. Позднее Грузия всё же получила статус кандидата на вступление в ЕС, однако после этого Европейская комиссия отказала нам в удовлетворении нашего стремления начать переговоры о вступлении в Европейский союз. Впоследствии Европейская комиссия даже приняла решение о приостановке политического диалога с Грузией. Это произошло в июне 2024 года.
Сегодня состояние наших отношений, мягко говоря, нельзя назвать достаточно позитивным. Мы очень заинтересованы в изменении этой ситуации. Однако ещё раз хочу подчеркнуть, что чрезвычайно важно, чтобы сотрудничество между двумя сторонами основывалось на общих ценностях», — заявил премьер-министр.
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