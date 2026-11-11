Кобахидзе: Роль Грузии для Европы может быть чрезвычайно важной

“Роль Грузии для Европы может быть чрезвычайно важной. Эта роль важна уже сегодня, а в будущем её значение может ещё больше возрасти”, — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая на дискуссии в Институте международных и европейских отношений в Дублине, посвящённой теме «Роль Грузии в архитектуре Европы».

Об этом сообщает администрация правительства Грузии.

Глава правительства рассказал о стратегическом значении связей между Грузией и Европой и отметил, что Грузия твёрдо намерена углублять сотрудничество с различными европейскими странами и Евросоюзом.