Двалишвили: В Абу-Даби Усман Нурмагомедов и его друзья подкрались к нам сзади и напали на нас
По заявлению Мераба Двалишвили, на него напали в холле гостиницы в Абу-Даби.
В частности, как говорит Двалишвили в видео, опубликованном в Instagram, на него и его друга напали Усман Нурмагомедов и его друзья.
«Я давал интервью RAF в холле гостиницы, когда Усман Нурмагомедов и его друзья подкрались сзади ко мне и моему молодому другу и напали на нас.
Сотрудники охраны удерживали меня, а они, как настоящие неудачники, били нас ногами, когда мы уже лежали на полу», — отметил Двалишвили.
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