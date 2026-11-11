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Грузия Online
Общество

Двалишвили: В Абу-Даби Усман Нурмагомедов и его друзья подкрались к нам сзади и напали на нас

По заявлению Мераба Двалишвили, на него напали в холле гостиницы в Абу-Даби.

В частности, как говорит Двалишвили в видео, опубликованном в Instagram, на него и его друга напали Усман Нурмагомедов и его друзья.

«Я давал интервью RAF в холле гостиницы, когда Усман Нурмагомедов и его друзья подкрались сзади ко мне и моему молодому другу и напали на нас.

Сотрудники охраны удерживали меня, а они, как настоящие неудачники, били нас ногами, когда мы уже лежали на полу», — отметил Двалишвили.

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