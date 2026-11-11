Еще с четырьмя осужденными по делу 4 октября заключено процессуальное соглашение

Осуждённые по делу о событиях 4 октября Давид Стуруа, Давид Жгенти, Константин Кокая и Кахабер Мжаванадзе заключили процессуальное соглашение.

Согласно процессуальному соглашению, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 2 месяца и условное наказание сроком на 2 года. Пенитенциарное учреждение они покинут в декабре.

Решением суда первой инстанции они были приговорены к 5 годам лишения свободы каждый.

Что касается осуждённой по этому же делу Ии Дарахвелидзе, находящейся в розыске, то Апелляционный суд оставил в силе вынесенный ей приговор к 5 годам лишения свободы.