Еще с четырьмя осужденными по делу 4 октября заключено процессуальное соглашение
Осуждённые по делу о событиях 4 октября Давид Стуруа, Давид Жгенти, Константин Кокая и Кахабер Мжаванадзе заключили процессуальное соглашение.
Согласно процессуальному соглашению, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 2 месяца и условное наказание сроком на 2 года. Пенитенциарное учреждение они покинут в декабре.
Решением суда первой инстанции они были приговорены к 5 годам лишения свободы каждый.
Что касается осуждённой по этому же делу Ии Дарахвелидзе, находящейся в розыске, то Апелляционный суд оставил в силе вынесенный ей приговор к 5 годам лишения свободы.
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