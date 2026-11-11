Каладзе: За шесть месяцев работы программы скрининга рака лёгких обследование было профинансировано для 10 088 жителей Тбилиси
“Ноябрь является месяцем повышения осведомлённости о раке лёгких. Его цель — информирование общественности о профилактике данного заболевания и важности ранней диагностики”, – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.
По его словам, за шесть месяцев с момента запуска программы скрининга рака лёгких обследование было профинансировано для 10 088 граждан.
«В мае текущего года мэрия Тбилиси приступила к реализации программы скрининга рака лёгких. Жители города могут совершенно бесплатно пройти низкодозовую компьютерную томографию в 27 медицинских учреждениях.
За шесть месяцев Городская служба здравоохранения и социального обслуживания профинансировала скрининг рака лёгких для 10 088 граждан. По результатам проведённых обследований 140 гражданам было рекомендовано пройти дополнительные исследования для уточнения диагноза», — заявил Каха Каладзе.
Мэр столицы призвал жителей воспользоваться данной программой, подчеркнув, что прохождение предварительных обследований имеет жизненно важное значение.
«Скрининг способствует раннему выявлению заболевания у людей с высоким риском его развития, что является важным фактором успешного лечения.
С точки зрения профилактики предварительное обследование имеет жизненно важное значение для здоровья и безопасности наших граждан.
В рамках программы мэрии Тбилиси бесплатно пройти скрининг на рак лёгких могут зарегистрированные в столице граждане в возрасте от 45 до 75 лет включительно, которые в настоящее время активно употребляют табак, а также те, кто отказался от курения в течение последних 15 лет.
Ещё раз призываю вас не откладывать скрининг и воспользоваться данной муниципальной программой», — заявил Каха Каладзе.
Мэр Тбилиси также напомнил жителям, что участие в данной муниципальной программе является полностью бесплатным.
Ещё в разделе «Общество» Все →
В Тбилиси бесплатным скринингом рака легких воспользовались более 10 000 граждан Каладзе
Спустя шесть месяцев после запуска программы скрининга рака легких Мэрией Тбилиси обследования были профинансированы для 10 088 граждан. По…
Еще с четырьмя осужденными по делу 4 октября заключено процессуальное соглашение
Осуждённые по делу о событиях 4 октября Давид Стуруа, Давид Жгенти, Константин Кокая и Кахабер Мжаванадзе заключили процессуальное соглашение.…
Митрополит Иов: сегодня грузинская власть безбожна
Нынешняя власть Грузии «полностью исчерпала свои возможности» и стране необходимо в будущем выбрать новое руководство, заявил митрополит…
УЕФА утвердил формат квалификации Евро-2028
9 ноября УЕФА утвердил формат и правила жеребьевки квалификационного этапа чемпионата Европы 2028 года. Принцип распределения европейских сборных по…
Сборная Грузии по регби (U18) в одиннадцатый раз подряд сыграет в финале чемпионата Европы
Сборная Грузии по регби среди юношей до 18 лет в полуфинале проходящего в Чехии чемпионата Европы одержала победу над сборной Нидерландов со счетом…
Защитники животных и гражданские активисты провели акцию протеста у здания мэрии Тбилиси
У здания мэрии Тбилиси защитники животных и гражданские активисты провели акцию протеста. Они потребовали немедленно прекратить жестокое обращение с…