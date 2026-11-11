Каладзе: За шесть месяцев работы программы скрининга рака лёгких обследование было профинансировано для 10 088 жителей Тбилиси

«В мае текущего года мэрия Тбилиси приступила к реализации программы скрининга рака лёгких. Жители города могут совершенно бесплатно пройти низкодозовую компьютерную томографию в 27 медицинских учреждениях.

По его словам, за шесть месяцев с момента запуска программы скрининга рака лёгких обследование было профинансировано для 10 088 граждан.

“Ноябрь является месяцем повышения осведомлённости о раке лёгких. Его цель — информирование общественности о профилактике данного заболевания и важности ранней диагностики”, – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.

За шесть месяцев Городская служба здравоохранения и социального обслуживания профинансировала скрининг рака лёгких для 10 088 граждан. По результатам проведённых обследований 140 гражданам было рекомендовано пройти дополнительные исследования для уточнения диагноза», — заявил Каха Каладзе.

Мэр столицы призвал жителей воспользоваться данной программой, подчеркнув, что прохождение предварительных обследований имеет жизненно важное значение.

«Скрининг способствует раннему выявлению заболевания у людей с высоким риском его развития, что является важным фактором успешного лечения.

С точки зрения профилактики предварительное обследование имеет жизненно важное значение для здоровья и безопасности наших граждан.

В рамках программы мэрии Тбилиси бесплатно пройти скрининг на рак лёгких могут зарегистрированные в столице граждане в возрасте от 45 до 75 лет включительно, которые в настоящее время активно употребляют табак, а также те, кто отказался от курения в течение последних 15 лет.

Ещё раз призываю вас не откладывать скрининг и воспользоваться данной муниципальной программой», — заявил Каха Каладзе.

Мэр Тбилиси также напомнил жителям, что участие в данной муниципальной программе является полностью бесплатным.