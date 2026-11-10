Защитники животных и гражданские активисты провели акцию протеста у здания мэрии Тбилиси
У здания мэрии Тбилиси защитники животных и гражданские активисты провели акцию протеста.
Они потребовали немедленно прекратить жестокое обращение с животными и привлечь виновных к ответственности.
Участники акции передали в мэрию заявление с рядом требований. В частности, в связи с началом расследования МВД они настаивают на ограничении полномочий лиц, которые потенциально могут стать фигурантами дела, предоставлении защитникам животных возможности осуществлять постоянный мониторинг ситуации, а также обнародовании видеозаписей с камер, установленных в служебных автомобилях.
Как заявил один из участников акции Леван Алексидзе в интервью Publika, если МВД начало расследование, то полномочия потенциальных фигурантов на время его проведения должны быть ограничены. Он также подчеркнул необходимость обеспечить правозащитникам возможность постоянно следить за ходом событий.
По словам Алексидзе, согласно регламенту, в автомобилях установлены камеры, которые должны фиксировать процесс отлова собак и другие действия сотрудников. Однако, как стало известно активистам, из-за определённого сбоя видеозаписи не были обнародованы. Они требуют опубликовать и эти материалы.
Участники акции также запросили встречу с ответственным представителем мэрии, однако конкретного ответа пока не получили.
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