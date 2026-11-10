В июле-сентябре в Грузию въехало больше граждан России, чем во время мобилизации 2022 года

Количество поездок граждан России в Грузию, Армению и Сербию в третьем квартале 2026 года достигло максимума за последние 17 лет. Это те страны, которые считаются популярными направлениями антивоенной эмиграции для россиян. Об этом со ссылкой на статистику пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пишет российское издание «Верстка».

По информации издания, по количеству поездок традиционно лидирует Грузия. В частности, в третьем квартале 2026 года число выехавших из России в Грузию составило 660.3 тысячи человек, что на 43.3 тысячи больше показателя за третий квартал 2025 года (в этот период был зафиксирован предыдущий рекорд). При этом, согласно статистике, в третьем квартале 2026 года в Грузию направилось на 43% больше граждан России, чем в третьем квартале 2022 года, в период мобилизации (461.2 тысячи).

Высокий показатель миграции граждан России зафиксирован и в соседней Армении, куда в июле — сентябре прибыли 402 300 россиян, тогда как в третьем квартале 2025 года, когда был установлен предыдущий рекорд, в страну выехали 344 700 граждан России, что на 57.6 тысячи меньше.