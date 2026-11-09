Граждане просят парламент о приеме в первый класс детей в возрасте до 6 лет на 2027–2028 учебный год
Граждане обращаются в Парламент Грузии с требованием допустить исключение для 2027–2028 учебного года — по аналогии с 2026–2027 учебным годом — и предоставить возможность зачисления в первый класс детям, не достигшим 6-летнего возраста.
Согласно предлагаемому исключению, дети, родившиеся в указанный период, могли бы начать обучение в первом классе на добровольной основе по решению родителей. Родители также предлагают властям альтернативное решение: зачисление ребенка на основании индивидуальной оценки его школьной готовности.
По данному вопросу родители направили письменные обращения премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе, министру образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе, председателю Комитета Парламента Грузии по образованию, науке и делам молодежи Мариам Лашхи и Народному защитнику Грузии Левану Иоселиани. Кроме того, из министерства была запрошена публичная информация. Родители хотят выяснить, на каком исследовании базируется изменение закона и какие негативные последствия выявило государство в период применения правила, действовавшего до внесения поправок.
Исходя из вышесказанного, родители требуют:
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Сохранить в Законе Грузии «Об общем образовании» на 2027/2028 учебный год «исключительное правило», которое даст возможность зачисления в первый класс детям, родившимся в период с 16 сентября по 31 декабря 2021 года включительно;
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Осуществлять указанное зачисление на основе добровольного решения родителя/законного представителя либо с применением установленного законодательством объективного механизма оценки готовности к школе;
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Обеспечить принцип равного доступа в системе образования, чтобы не допустить дискриминации детей по социальному признаку. «Мы требуем, чтобы законодательный орган действовал исходя из принципа приоритета наилучших интересов ребенка и не допускал ограничения конституционных прав детей формальными регулировками», — сказано в петиции.
4 февраля 2026 года Парламент внес изменения в Закон Грузии «Об общем образовании». В результате поправок возраст начала обучения на начальной ступени определен в 6 лет, которые исполняются лицу до 15 сентября включительно. До внесения изменений родитель имел право отдавать в школу ребенка, которому 6 лет исполнялось до 31 декабря включительно. 1 апреля 2026 года Парламент добавил к закону статью 63¹², согласно которой это право было единоразово сохранено только на 2026–2027 учебный год. На 2027–2028 учебный год аналогичная норма законодательством не предусмотрена.
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