Первым вратарем «Ливерпуля» со следующего сезона с высокой долей вероятности станет Георгий Мамардашвили. По информации Фабрицио Романо, клуб не станет продлевать контракт с Алисоном Бекером в конце сезона.

Процесс смены первого вратаря в мерсисайдском гранде входит в решающую фазу, и главным кандидатом по-прежнему рассматривается вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили. Алисон защищал ворота «Ливерпуля» на протяжении последних девяти лет и являлся одним из лучших вратарей в истории клуба.

Романо сообщает, что существует высокий шанс того, что это станет последним сезоном для Алисона. Вопрос еще не решен на 100%, однако к бразильцу проявляется интерес из нескольких стран. О возможном уходе бразильского голкипера говорили еще на старте текущего сезона.

В «Ливерпуле» очень довольны игрой Георгия Мамардашвили. Грузинский вратарь эффективно использовал свои шансы. С высокой долей вероятности после двухлетнего ожидания грузинский футболист станет основным вратарем «Ливерпуля».