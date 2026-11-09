Георгий Мамардашвили может стать первым вратарем «Ливерпуля» cо следующего сезона
Первым вратарем «Ливерпуля» со следующего сезона с высокой долей вероятности станет Георгий Мамардашвили. По информации Фабрицио Романо, клуб не станет продлевать контракт с Алисоном Бекером в конце сезона.
Процесс смены первого вратаря в мерсисайдском гранде входит в решающую фазу, и главным кандидатом по-прежнему рассматривается вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили. Алисон защищал ворота «Ливерпуля» на протяжении последних девяти лет и являлся одним из лучших вратарей в истории клуба.
Романо сообщает, что существует высокий шанс того, что это станет последним сезоном для Алисона. Вопрос еще не решен на 100%, однако к бразильцу проявляется интерес из нескольких стран. О возможном уходе бразильского голкипера говорили еще на старте текущего сезона.
В «Ливерпуле» очень довольны игрой Георгия Мамардашвили. Грузинский вратарь эффективно использовал свои шансы. С высокой долей вероятности после двухлетнего ожидания грузинский футболист станет основным вратарем «Ливерпуля».
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