Журналиста Дито Чубинидзе отстранили от работы в Техническом университете Грузии

Журналиста газеты «Асавал-Дасавали» Дито Чубинидзе, обвиняемого в саботаже, отстранили от исполнения служебных обязанностей в Грузинском техническом университете (ГТУ), где он занимает должность ассоциированного профессора. Решение приняла комиссия по этике факультета социальных наук 22 октября – в день его задержания, через несколько часов после произошедшего, сообщает информационное интернет-издание Netgazeti.

Адвокат журналиста Заза Хатиашвили заявил изданию, что комиссия приняла решение с нарушением установленных процедур: Чубинидзе не пригласили на заседание и не предоставили возможности изложить свою позицию. Кроме того, в протоколе не указано, какие именно положения кодекса этики он нарушил, а также не разъяснён порядок обжалования решения.

«Его задержали, и через четыре часа состоялось заседание, как в 1937 году, когда во времена коммунистов собирались так называемые «тройки». Через четыре часа его отстранили от должности… Кодекс этики обязывает вас пригласить человека, выслушать его и провести расследование в течение месяца. А вы всё делаете за четыре часа» — заявил адвокат.