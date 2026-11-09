Журналиста Дито Чубинидзе отстранили от работы в Техническом университете Грузии
Журналиста газеты «Асавал-Дасавали» Дито Чубинидзе, обвиняемого в саботаже, отстранили от исполнения служебных обязанностей в Грузинском техническом университете (ГТУ), где он занимает должность ассоциированного профессора. Решение приняла комиссия по этике факультета социальных наук 22 октября – в день его задержания, через несколько часов после произошедшего, сообщает информационное интернет-издание Netgazeti.
Адвокат журналиста Заза Хатиашвили заявил изданию, что комиссия приняла решение с нарушением установленных процедур: Чубинидзе не пригласили на заседание и не предоставили возможности изложить свою позицию. Кроме того, в протоколе не указано, какие именно положения кодекса этики он нарушил, а также не разъяснён порядок обжалования решения.
«Его задержали, и через четыре часа состоялось заседание, как в 1937 году, когда во времена коммунистов собирались так называемые «тройки». Через четыре часа его отстранили от должности… Кодекс этики обязывает вас пригласить человека, выслушать его и провести расследование в течение месяца. А вы всё делаете за четыре часа» — заявил адвокат.
6 ноября адвокат обжаловал решение на имя ректора университета. Он требует начать дисциплинарное производство в отношении семи профессоров, участвовавших в заседании комиссии, и уволить их.
Между тем председатель комиссии Важа Папаскири заявил газете «Асавал-Дасавали», что полномочия Чубинидзе приостановили до выяснения обстоятельств, поскольку тот не мог проводить лекции. Сам журналист возразил, что в текущем семестре у него и так не было занятий.
Дито Чубинидзе был задержан 22 октября. По версии прокуратуры, он совершил действия диверсионного характера, нанеся ущерб законным интересам Грузии и воспрепятствовав нормальной работе правительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы.
В начале 2026 года Дито Чубинидзе записал интервью с Лазаре Джорбенадзе, который утверждал, что «Давид-Гареджи продан» и что он лично видел соответствующий документ. В интервью Джорбенадзе критиковал деятельность действующего премьер-министра Ираклия Кобахидзе, при этом положительно отзывался о его предшественнике Ираклии Гарибашвили, который отбывает пятилетний срок заключения.
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