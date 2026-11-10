Сборная Грузии готовится к очередным матчам розыгрыша Лиги Наций
Сборная Грузии по футболу в ноябре проведет две встречи. Перед матчами против Венгрии и Украины Рамаз Сванадзе ответил на вопросы медиа.
Сборная Грузии по футболу начинает подготовку к двум заключительным матчам группового этапа Лиги наций. Команда Рамаза Сванадзе 14 ноября примет Венгрию, а 17 ноября встретится со сборной Украины. Главный тренер сборной сегодня провел пресс-конференцию и ответил на вопросы СМИ.
…О кадровых потерях: «Это мой первый сбор, и я могу поделиться идеями с игроками. Нам будет не хватать Кварацхелии и Китейшвили, однако этот фактор дает шанс другим игрокам. Что касается Цитаишвили, хорошо, что он может играть на нескольких позициях. Поэтому его позиция будет решена в соответствии с системой, по которой мы будем играть».
…О капитане: «Вице-капитаном является Какабадзе, и капитаном также будет он. Мы начинаем формирование новой команды. Нам предстоят сложные матчи, и будет тяжело, но у нашей команды есть характер, и мы на это рассчитываем».
…О тренерском штабе: «Квеквескири и Кашия остаются в тренерском штабе. Из молодежной сборной мы добавили Георгия Адамия».
…О новичках: «Новичков мы отобрали по следующим критериям: у Каличава хороший сезон, и я посчитал, что для конкуренции его вызов был необходим. Кереселидзе — хороший вратарь, но конкуренцию должны чувствовать все. Что касается Майсурадзе — скажу то же самое, нам нужна конкуренция на правом фланге. Моисцрапишвили обладает высоким игровым интеллектом. Его проблемой была физическая сила, но в Словакии он прибавил, и если прибавит еще, наша сборная пополнится очень хорошим игроком».
…Об Азарове, Харебашвили и Кварацхелии: «Азаров готов играть. Он именно тот футболист, который нам очень нужен. Харебашвили травмирован, и мы не смогли его вызвать. Новость о Хвиче — большой удар для нас. Мы рядом с ним и верим, что он вернется еще более сильным».
…О защитниках: «Мы рассматриваем Сандро Нариманидзе. Если он продолжит в том же духе, то вскоре примерит форму сборной. Сейчас мы вызвали более опытных. Азаров обладает большим атакующим потенциалом. У нас были проблемы с выходом из-под прессинга, и такой игрок необходим. Главное — готов ли он отыграть дважды по 90 минут. Прогресс Гогличидзе меня радует. Хочу, чтобы он прибавил еще больше. Что касается Гадрани и Гиорбелидзе — оба находятся в резервном списке. Состав укомплектован таким образом, что в системе с 3 защитниками на фланге у нас есть Азаров и Цитаишвили. Это обусловлено конкуренцией, и то же самое скажу в случае с Гадрани — их возраст тут абсолютно ни при чем».
На пресс-конференции на вопросы журналистов ответил и вице-президент Федерации футбола Грузии Александре Иашвили, который разъяснил, почему матч проводится на стадионе имени Михаила Месхи.
Александре Иашвили о стадионе: «„Динамо Арена“ важна для нас, но первый ярус не заполняется полностью, а на стадионе Месхи мы можем использовать все места. Атмосфера полного стадиона нам очень поможет».
…О Саньоле и компенсации: «О деталях ничего сказать не могу. У Вилли большие заслуги. После игры с Северной Ирландией мы поговорили, недовольны были все. У нас были хорошие отношения, и мы так договорились».
…О сборе: «В Тбилиси мы собираемся потому, что газон находится в хорошем состоянии. В Сагурамо хорошая гостиница, но газон на стадионе Михаила Месхи лучше. Газон играет очень большую роль при подготовке».
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