Джаба Канкава покинул «Динамо Тбилиси»

Бывший капитан сборной Грузии Джаба Канкава покинул футбольный клуб «Динамо Тбилиси». Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети.

«Хочу поблагодарить «Динамо» и болельщиков клуба и попрощаться. Принять это решение для меня было непросто, однако оно было своевременным. „»Динамо» всегда будет для меня особенным и родным клубом — командой, где состоялись первые и важнейшие шаги моей профессиональной карьеры. Всегда считайте меня своим болельщиком», — написал Канкава.