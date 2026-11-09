Джаба Канкава покинул «Динамо Тбилиси»
Бывший капитан сборной Грузии Джаба Канкава покинул футбольный клуб «Динамо Тбилиси». Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети.
«Хочу поблагодарить «Динамо» и болельщиков клуба и попрощаться. Принять это решение для меня было непросто, однако оно было своевременным. „»Динамо» всегда будет для меня особенным и родным клубом — командой, где состоялись первые и важнейшие шаги моей профессиональной карьеры. Всегда считайте меня своим болельщиком», — написал Канкава.
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