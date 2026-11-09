В Батуми открылся ещё один обновлённый детский сад
В Батуми после масштабной реконструкции открылся современный детский сад, рассчитанный на 385 воспитанников.
Здание полностью обновили, уделив особое внимание безопасности, комфорту детей и энергоэффективности.
Реконструкция стала возможной благодаря финансовой поддержке Германии.
Работы проводились в рамках проекта, финансируемого за счёт гранта немецкого банка развития KfW. Его главная цель — привести муниципальные детские сады к европейским стандартам энергоэффективности.
В частности, проект предусматривает сокращение энергопотребления зданий минимум на 20%, улучшение условий пребывания детей и повышение безопасности.
При этом благоустройство территории детского сада и обновление наружной инфраструктуры профинансировали из бюджета Батуми.
В церемонии открытия приняли участие председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе, председатель Верховного совета Аджарии Цотне Ананидзе, мэр Батуми Гиорги Цинцадзе и председатель городского собрания Иване Маисурадзе.
Это уже четвёртый детский сад, открывшийся в Батуми с начала нового учебного года.
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