В Батуми открылся ещё один обновлённый детский сад

Работы проводились в рамках проекта, финансируемого за счёт гранта немецкого банка развития KfW. Его главная цель — привести муниципальные детские сады к европейским стандартам энергоэффективности.

В Батуми после масштабной реконструкции открылся современный детский сад, рассчитанный на 385 воспитанников. Здание полностью обновили, уделив особое внимание безопасности, комфорту детей и энергоэффективности.

В частности, проект предусматривает сокращение энергопотребления зданий минимум на 20%, улучшение условий пребывания детей и повышение безопасности.

При этом благоустройство территории детского сада и обновление наружной инфраструктуры профинансировали из бюджета Батуми.

В церемонии открытия приняли участие председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе, председатель Верховного совета Аджарии Цотне Ананидзе, мэр Батуми Гиорги Цинцадзе и председатель городского собрания Иване Маисурадзе.

Это уже четвёртый детский сад, открывшийся в Батуми с начала нового учебного года.