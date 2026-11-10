Тбилисская транспортная компания – Станция метро «Площадь Свободы» возобновила работу

“Работа станции метро «Площадь Свободы» возобновлена”, – сообщает Тбилисская транспортная компания.

По её информации, неисправность эскалатора на станции метро «Площадь Свободы» устранена, и станция возобновила обслуживание пассажиров.

«В указанный период остальные станции Тбилисского метрополитена работали в обычном режиме.

Тбилисская транспортная компания приносит извинения за доставленные неудобства и благодарит за понимание», — говорится в сообщении компании.