Тбилисская транспортная компания – Станция метро «Площадь Свободы» возобновила работу
“Работа станции метро «Площадь Свободы» возобновлена”, – сообщает Тбилисская транспортная компания.
По её информации, неисправность эскалатора на станции метро «Площадь Свободы» устранена, и станция возобновила обслуживание пассажиров.
«В указанный период остальные станции Тбилисского метрополитена работали в обычном режиме.
Тбилисская транспортная компания приносит извинения за доставленные неудобства и благодарит за понимание», — говорится в сообщении компании.
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