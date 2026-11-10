Уникальная выставка платьев из легендарных фильмов открылась в Тбилиси

В Музее современного искусства Зураба Церетели на проспекте Церетели открылась выставка «Fashion Frames» о том, как итальянская мода покоряла мир через кино.

В экспозиции представлены — платье Одри Хепберн из «Войны и мира», костюм Моники Беллуччи из «Малены» и красный наряд Софи Лорен, в котором она танцевала мамбо в фильме «Хлеб, любовь и…». Помимо этого, в зале можно увидеть наряды Бейонсе, Скарлет Йохансон, Джулии Робертс и других звезд.

Выставка организована при поддержке посольства Италии в Грузии и продлится до 23 ноября. Музей открыт 11 до 18 часов, выходной — по вторникам.

Локация: Тбилиси, проспект Руставели, 27.