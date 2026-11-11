Митрополит Иов: сегодня грузинская власть безбожна
Нынешняя власть Грузии «полностью исчерпала свои возможности» и стране необходимо в будущем выбрать новое руководство, заявил митрополит Руис-Урбнисский Иов (Акиашвили). По его словам, правительство не уделяет должного внимания национальным интересам, а отношения между властями и церковью вызывают серьёзную обеспокоенность. Об этом митрополит заявил во время проповеди, кадры которой опубликованы на странице епархии в социальной сети.
«Конечно, если обратиться к истории, мы убеждаемся, что успеха удавалось достичь тогда, когда светская власть была верующей, церковной и действовала сообща с церковью. У нас был золотой век, начавшийся при Давиде и завершившийся при царице Тамар. Сегодня мы видим, что наша власть неверующая, нецерковная. Сегодня предпринимается попытка слияния церкви и власти. В чём это выражается? В том, что церковь финансируют, и когда среди духовенства создаются комфортные условия, признать истину становится очень сложно. Священнослужителю очень трудно действовать по велению Святого Духа. Сегодня большинство священнослужителей стали похожи на чиновников — со своими условиями и обслуживанием», — заявил он.
Митрополит также затронул тему утечки так называемых «прослушек СГБ». Он связал публикацию этих материалов с заявлением основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.
«Все это было сделано сознательно – это был удар по церкви, попытка ее уничтожить и подорвать ее имидж. Перед публикацией этих материалов выступил Бидзина Иванишвили и заявил, что патриарха можно критиковать, ведь он тоже человек и может ошибаться. Именно за этим последовала публикация прослушек СГБ. К чему это привело? Многие люди перестали ходить в церковь. Затем нам пообещали выявить должностных лиц, которые обнародовали эти прослушки СГБ. Но кто это сделал? Мы знаем хоть кого-нибудь, кто все это опубликовал?!»
В 2021 году были обнародованы тысячи секретных документов, предположительно собранных СГБ в результате слежки за представителями духовенства в 2013–2021 годах. В материалах содержались расшифровки телефонных разговоров и досье на священнослужителей, в том числе сведения об их личной и интимной жизни, предполагаемых внебрачных связях, коррупции, наркозависимости, внутрицерковных конфликтах и контактах с политиками, журналистами и дипломатами.
Митрополит говорил и о социальной ситуации, о распространении наркозависимости среди молодежи и росте лудомании, связав последнюю с открытием казино и содействием их деятельности.
Он также отметил, что часть церкви поддерживает нынешнюю власть, однако подчеркнул, что это не должно мешать критиковать ее ошибки. По словам Иова, если общество и церковь не будут указывать руководству на недостатки, оно не прислушается к замечаниям.
«Кто-то сейчас может сказать: разве не вы привели эту власть к управлению страной? Разве не вы ее поддерживали? Но я в начале сказал, что мы выбрали лучшее из худшего. Однако никто не безошибочен – ни правитель, ни обычный человек. Нужно бить в набат, так продолжаться больше не может. Мы убедились и в том, что эта власть полностью исчерпала свои возможности. Во всем мире правительства меняются, и в будущем мы тоже должны выбрать более достойное руководство», — заявил митрополит.
В проповеди он также коснулся темы коррупции в стране.
«В Грузии процветает коррупция, круговая порука. Потом их арестовывают – почти все руководство страны оказывается в тюрьме: президент, премьер-министр, министр обороны», — сказал митрополит.
Митрополит Иов (Акиашвили) в апреле 2026 года был избран Священным синодом Грузинской православной церкви одним из трёх кандидатов на пост католикоса-патриарха всея Грузии. На расширенном церковном собрании 11 мая за него проголосовали девять иерархов из 39.
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